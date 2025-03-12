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嘉市文雅里長失聯遷出戶籍逾4個月 遭解除職務

中央社／ 嘉義市12日電

嘉義市文雅里長張文振疑因財務問題失聯數月，因已遷出戶籍達4個月，嘉義市東區公所依地制法規定，於昨天解除其里長職務，並由文雅里的里幹事沈虹蓁暫代里長職務。

文雅里居民黃姓女子曾於去年11月間陳述，已擔任多屆里長的張文振，平時與妻子在當地經營早餐店，不過，去年10月間，就很少看見里長出現，後來隔了1個月，就連其妻子經營的早餐店突然關店，里民欲委託事務，里長都沒有接電話。

黃女指出，地方有許多居民都借錢給張文振，因里長避不見面，大家透過各種關係聯繫，還是沒有聯絡到里長，大家都認為里長跑路了。

嘉義市東區公所今天指出，文雅里長張文振戶籍已於去年11月11日遷出，於今年3月10日屆滿4個月，依據地方制度法相關規定，里長戶籍遷出該行政區4個月以上，區公所應依地方制度法規定解除里長職務。

東區公所表示，公所於昨天向東區戶政事務所複查確認，確認張文振遷出戶籍達4個月，確已違反地方制度法規定，依地制法規定於昨天解除其里長職務，並由文雅里的里幹事沈虹蓁暫代里長職務，因里長任期已過半，無須辦理補選。

戶籍 早餐店 東區

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