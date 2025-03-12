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嘉市4連任里長疑欠債落跑遷出戶籍4個月 市府解職派里幹事代理

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東區4連任的文雅里長張文振，疑因欠債落跑，不知去向，去年11月將設文雅街里辦公處及早餐店退租，去年底記者前往早餐店，門口被房仲貼上租售廣告，「文雅里辦公處」字牌更被滿是家具雜物所淹沒。圖／聯合報資料照片
嘉義市東區4連任的文雅里長張文振，疑因欠債落跑，不知去向，去年11月將設文雅街里辦公處及早餐店退租，去年底記者前往早餐店，門口被房仲貼上租售廣告，「文雅里辦公處」字牌更被滿是家具雜物所淹沒。圖／聯合報資料照片

嘉義市東區4連任的54歲文雅里長張文振，疑因欠債落跑，不知去向，去年11月將設文雅街里辦公處及早餐店退租，東區公所區長王志峰說，張文振去年11月11日遷戶籍到外縣市，依地方制度法第79條，里長戶籍遷出行政區域4個月以上，由區公所解除職務，派文雅里里幹事沈虹蓁暫代里長職務。

文雅里長張文振去年底被爆失蹤，知情里民透露，里長在外疑欠積，早餐店收入及里長行政事務費無法償債，里長失聯前曾以「父親生重病需龐大醫療費」為由借10至20萬元，連借據都沒寫就借款，里長人去樓空，區公所持續與里長聯絡，一直未找到人，手機連絡不上。

東區公所查出張文振已將戶籍遷走，至昨天屆滿4個月，區長王志峰說，張文振去年11月11日將戶籍遷出他縣市，依地方制度法第79條，里長戶籍遷出該行政區域4個月以上，區公所解除職務，派文雅里里幹事沈虹蓁暫代里長職務，解職公文寄到新戶籍地址。

去年11月下旬，里民需服務找里長，不料打電話轉語音信箱，文雅街里辦公處、早餐店關門，房東透過房仲張貼出租告示，里民驚覺里長疑因欠債「落跑」，屋內留下的家具、雜物均被房東搬到門外。

去年底記者前往早餐店，門口被房仲貼上租售廣告，「文雅里辦公處」字牌更被滿是家具雜物所淹沒；屋主在門前貼上告示「原承租人已完全搬離，其個人債務問題與本物業及屋主無任何關聯」，撇清與張文振的關係。

戶籍 早餐店 東區

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