新港奉天宮媽祖祝壽大典將登場 越南學生也跳六佾舞

農曆3月23日媽祖生，嘉義新港奉天宮是清朝乾隆皇帝欽賜祀典廟，將在媽祖聖誕前一天舉辦祝壽典禮，考證大清禮儀彙典，遵照古禮重現祀典科儀盛況，吳鳳科技大學越南學生也擔任六佾舞舞生，今天參加開訓儀式，深入感受台灣傳統習俗。

新港奉天宮主祀媽祖，清朝乾隆年間因香火鼎盛，地方仕紳奏請朝廷，獲乾隆皇帝欽賜「祀典大天后宮」封號，成為官方認可祀典廟。因為「祀典」代表官方認可祭祀廟宇，祭典儀式會特別講求傳統規制與禮儀，延續清代典章制度，是台灣少數擁有此地位的媽祖廟。

奉天宮董事長何達煌說，新港奉天宮已有400多年歷史，每年媽祖聖誕都會依循古禮舉辦「祀典三獻大禮」，特別考證大清禮儀彙典，重現清朝祀典科儀盛況，典禮全部分為禮、樂、佾、唱四部，動員近300男女學生擔任，動用人數之多，是媽祖聖誕祭典一大特色。