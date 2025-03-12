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新港奉天宮媽祖祝壽大典將登場 越南學生也跳六佾舞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
新港奉天宮媽祖祝壽大典將登場，吳鳳科技大學越南學生擔任六佾舞舞生，今天參加開訓儀式。圖／廟方提供
新港奉天宮媽祖祝壽大典將登場，吳鳳科技大學越南學生擔任六佾舞舞生，今天參加開訓儀式。圖／廟方提供

農曆3月23日媽祖生，嘉義新港奉天宮是清朝乾隆皇帝欽賜祀典廟，將在媽祖聖誕前一天舉辦祝壽典禮，考證大清禮儀彙典，遵照古禮重現祀典科儀盛況，吳鳳科技大學越南學生也擔任六佾舞舞生，今天參加開訓儀式，深入感受台灣傳統習俗

新港奉天宮主祀媽祖，清朝乾隆年間因香火鼎盛，地方仕紳奏請朝廷，獲乾隆皇帝欽賜「祀典大天后宮」封號，成為官方認可祀典廟。因為「祀典」代表官方認可祭祀廟宇，祭典儀式會特別講求傳統規制與禮儀，延續清代典章制度，是台灣少數擁有此地位的媽祖廟。

奉天宮董事長何達煌說，新港奉天宮已有400多年歷史，每年媽祖聖誕都會依循古禮舉辦「祀典三獻大禮」，特別考證大清禮儀彙典，重現清朝祀典科儀盛況，典禮全部分為禮、樂、佾、唱四部，動員近300男女學生擔任，動用人數之多，是媽祖聖誕祭典一大特色。

吳鳳科技大學觀光休閒管理系主任洪飛恭今天帶著校內越南學生，深入了解台灣傳統習俗與文化，參加六佾舞開訓儀式，鄉長葉孟龍與董事長何達煌賦予學生「笛鑰」象徵開訓，校長蔡宏榮授予節杖，叮囑學生需要守「禮節」，將在農曆3月22日參加媽祖祝壽大典。

新港奉天宮媽祖祝壽大典將登場，吳鳳科技大學越南學生擔任六佾舞舞生，今天參加開訓儀式。圖／廟方提供
新港奉天宮媽祖祝壽大典將登場，吳鳳科技大學越南學生擔任六佾舞舞生，今天參加開訓儀式。圖／廟方提供
新港奉天宮媽祖祝壽大典將登場，吳鳳科技大學越南學生擔任六佾舞舞生，今天參加開訓儀式。圖／廟方提供
新港奉天宮媽祖祝壽大典將登場，吳鳳科技大學越南學生擔任六佾舞舞生，今天參加開訓儀式。圖／廟方提供

媽祖 新港奉天宮 習俗

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