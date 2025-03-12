防範未然加強疏濬 河川署斥資30億疏濬土方350萬立方公尺

經濟部水利署第五河川分署分署長吳明華於今天率領團隊拜會嘉義地檢署檢察長蔡宗熙，雙方交流河川治理、防制盜採砂石及廢棄物清理等議題。吳明華表示，為提升八掌溪防洪保護標準，疏濬土方量約350萬立方公尺，工程經費約30億元。

吳明華表示，因應去年凱米風災對八掌溪流域之影響，目前嘉義轄內重點治理河段為台18線軍輝橋至台1線八掌溪橋，為提升八掌溪防洪保護標準，採工程與疏濬並進，縱貫鐵路上、下游瓶頸段，河道拓寛最大達200公尺，總長度約3525公尺，另辦理三階段緊急疏濬工程，疏濬土方量約350萬立方公尺，上述工程含用地經費約30億元。

此外，也提出工地管理機制，包括GPS定位追蹤、CCTV監控設備、工區大門管制措施及無人機空拍監測（UAV）等，以確保施工安全與品質。

檢察長蔡宗熙針對盜採砂石及破壞國土保育案件表示關切，吳明華表示，分署已採取遠端監管系統、衛星影像變異點定期判讀，以及夜間與假日不定期巡邏等多項措施，加強對易發生盜採熱點的巡防。

蔡宗熙表示，除行政機關已執行的防範作為外，檢察機關也將全力支持執法工作，針對違法行為從嚴處理，以遏止不法行為。

雙方也就廢棄物非法棄置問題交換意見；吳明華表示，近年來轄區內廢棄物清理與預防措施已逐步強化，透過河川駐衛警巡邏、環保局聯合稽查，以及民眾檢舉機制，提高違規行為查緝效率。對於廢污水排放管理，分署依法辦理排放許可審查，並定期巡檢，確保水質安全。