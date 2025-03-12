走進社區照護弱勢 嘉義醫院攜手鳳梨會社成立關懷據點

衛福部嘉義醫院「垂楊里健康關懷站」今天上午於鳳梨會社舊市場舉行揭牌儀式；嘉義醫院開辦健康關懷站，讓里民便利在地就能獲得健康照顧與長照諮詢。嘉義醫院院長莊仁賓表示，嘉義醫院推動社區健康服務，落實公立醫院照護弱勢使命。

里長黃琮榮表示，過去曾因老舊市場影響整體環境，經過積極整頓後，不僅提升了公共空間品質，也成功活化了象徵社區活力的「鳳梨會社」。嘉義醫院主動合作開辦健康關懷站2.0，讓里民更便利在地就能獲得健康照顧與長照諮詢，為了讓長者在輕鬆的氛圍中關心自身健康。

院長莊仁賓表示，嘉義醫院積極推動社區健康服務，落實公立醫院照護弱勢的使命，透過健康關懷站的設立，定期派駐護理師提供健康諮詢，並導入血壓量測、血糖檢測、健康講座、成人健檢及癌症篩檢接送等多元服務，期望透過預防醫學，提升社區民眾的健康意識，更加碼提供長照服務諮詢與社會福利連結，落實全人全社區服務。

嘉義醫院表示，將持續深耕社區，積極拓展健康關懷據點，提供長者友善健康管理服務，並串聯預防保健、急性醫療、居家照護、在宅醫療及機構照護等完整醫療體系，滿足嘉義市民多元健康需求。透過這項計畫，嘉義醫院與地方社區攜手合作，致力於實現健康台灣、在地安老的永續願景。