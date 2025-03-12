阿里山原住民就醫補助開跑 交通費最高每次可領1000元

嘉義縣阿里山交通路途遙遠，原住民下山就醫長途跋涉，縣府衛生局今年向衛福部爭取75萬7000元補助原住民就醫交通費，具備原住民身分因病就醫就可申請，今年還特別補助孕婦產檢及生產交通費，孕婦不限戶籍及原住民身分，只要住在阿里山都可申請補助。

衛生局表示，交通費補助辦法，傷病就醫超過20公里、未達40公里每次補助600元；孕婦產檢及生產超過5公里、未達20公里每次補助200元，超過20公里、未達40公里者每次補助600元；傷病就醫或孕婦產檢及生產超過40公里以上每次補助1000元。

此外，原住民入住住宿式長照機構超過20公里、未達40公里每次補助800元，超過40公里以上每次補助1600元。就醫者每人每季最多申請3次，每年總計10次為限，孕產婦則依據衛福部所規定之次數為限，入住住宿式長照機構者每人每年申請2次為限。

縣長翁章梁表示，交通費補助對象為阿里山鄉原住民身分、且居住地無適當醫療或長期照顧機構提供所需醫療或長照服務者，符合規定可在就醫後3個月內檢附戶口名簿、就醫收據、孕婦健康手冊及機構入住證明等，向阿里山鄉衛生所或衛生室申請，補助經費用完截止。