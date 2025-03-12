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阿里山原住民就醫補助開跑 交通費最高每次可領1000元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山交通路途遙遠，原住民下山就醫長途跋涉，縣府衛生局今年向衛福部爭取75萬7000元補助原住民就醫交通費，具備原住民身分因病就醫就可申請，今年還特別補助孕婦產檢及生產交通費，孕婦不限戶籍及原住民身分，只要住在阿里山都可申請補助。

衛生局表示，交通費補助辦法，傷病就醫超過20公里、未達40公里每次補助600元；孕婦產檢及生產超過5公里、未達20公里每次補助200元，超過20公里、未達40公里者每次補助600元；傷病就醫或孕婦產檢及生產超過40公里以上每次補助1000元。

此外，原住民入住住宿式長照機構超過20公里、未達40公里每次補助800元，超過40公里以上每次補助1600元。就醫者每人每季最多申請3次，每年總計10次為限，孕產婦則依據衛福部所規定之次數為限，入住住宿式長照機構者每人每年申請2次為限。

縣長翁章梁表示，交通費補助對象為阿里山鄉原住民身分、且居住地無適當醫療或長期照顧機構提供所需醫療或長照服務者，符合規定可在就醫後3個月內檢附戶口名簿、就醫收據、孕婦健康手冊及機構入住證明等，向阿里山鄉衛生所或衛生室申請，補助經費用完截止。

衛生局長趙紋華說，原住民族地區就醫交通費補助去年有474人次受惠，今年再增加阿里山鄉非原住民身分可申請孕產婦產前檢查，以及生產交通費補助，讓偏鄉孕產婦安心產檢及生產，未來將持續爭取經費，盼減輕民眾經濟負擔，獲得妥適醫療照護。

嘉義縣補助阿里山原住民就醫交通費，視就醫距離最高每次可補助1000元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣補助阿里山原住民就醫交通費，視就醫距離最高每次可補助1000元。圖／嘉義縣政府提供

原住民族 衛生局 阿里山

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