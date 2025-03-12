南市被拉倒的國父銅像 11年後「重現天日」悄悄立在此處

台南市湯德章紀念公園內的國父銅像，2014年被「公投盟」召集人蔡丁貴召集群眾拉倒後，長期放置在柳營科技園區鐵櫃內，國民黨一用要求讓國父銅像重見天日，最近國父銅像被重新豎立在仁德區仁和里的「二空新村文化園區」，里長梁珍全說，這裡本來就是眷村，安置國父銅像很適合，且在國父逝世100周年前夕完成很有意義。

國民黨台南市議員王家貞下午將在湯德章公園舉行「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」將記者會，批民進黨和總統賴清德，當年把國父銅像鎖進柳營科技園區鐵櫃，卻讓賴清德愛將黃先柱銅像，進入公家社區型公園，要求台南市府給個交代。

對於國父銅像何時重見天日，在地方紛擾不斷，最近有人發現，國父銅像已重新豎立在仁德區二空新村文化園區，且仁和里民合力將國父銅像重新油漆粉刷，並在9日舉行揭幕儀式。

退休老師季麟南在臉書貼文「還我國父銅像」，2014年2月22日公投護台灣聯盟蔡丁貴等人在台南市湯德章公園用鋼索拉倒國父銅像 ，11年後在2025年3月9日上午現場民眾手拿國旗，在銅像揭幕儀式後 唱「國歌」及「國父紀念歌」，仁和里長梁珍全低調的以宣導登革熱健走活動方式邀請各界人士前來巡禮。

梁珍全表示，國父銅像就立在園區雕堡旁邊，這裡本來就是眷村，地方都很歡迎，尤其今年是中華民國的國父孫中山先生逝世100周年，很有意義，也歡迎大家到這裡緬懷國父。

南市文化局指出，二空新村文化園區2年前整建完成，有眷村文物展及F51戰機展， 且二空有歷史的氛圍，且仁和里長和地方也支持，因此選擇將國父銅像立在此處。