台南樂活鯤喜灣百桌美食額滿 騎單車吃野餐、賞夕陽也是選項
台南市南區「2025樂活鯤喜灣」活動3月15、16日將在鯤鯓、喜樹、灣裡三地熱鬧登場，1百桌3800元可吃到至少5000元的辦桌菜，已經額滿。區公所規畫騎自行車的海景線與古蹟線，還有下午茶專區線，用樂活遊台南、吃美食。
「樂活鯤喜灣」活動的重頭戲是3月16日晚在萬年殿廣場的風味餐盛宴，區長蕭琇華表示，5日中午開放報名後，7日已額滿。因明年馬年適逢萬年殿「王醮大典」，廟方特別加碼贊助每桌1200元，讓大家用超值的3800元品嘗到原價5000元美食盛宴，現場更邀請薛僈齡音樂藝術坊帶來「樂活時光–喜灣生活音樂饗宴」，在音樂與美食的交織下，享受最道地的南區風情。
兩天的活動規畫有鯤鯓海味小旅行，包含生態遊船、海洋手作、 香草公園體驗、賞夕野餐。以及喜樹親子童趣小旅行、實境走讀闖關遊灣裡與辦桌料理行程、松斗林陶藝彩繪手作體驗、「過化存神」匾額紀念拼圖比賽。報名網站https://reurl.cc/KXV9jn。
區公所也規畫騎自行車旅遊的路線，海景線從萬年殿出發，經濱海、黃金海岸自行車步道、親水公園觀海步道、興南街、灣裡路（商圈街區），回到萬年殿。古蹟線從彎年殿經歹銅古社故事巷、灣裡88巷3弄、保安宮、灣裡古道、南岩超峰寺、灣裡路回到萬年殿。
灣裡路商圈街美食多，有灣裡土魠魚羹、葉家煎包、火城麵店、林記糕鴨店；巧味虱目魚粥、一味香餅家、灣裡蔥油餅、灣裡菜市場內有陳記牛肉湯、美甘素食、蘇媽媽碗粿肉粽等。
還規畫下午茶專區，明興路與灣裡路周遭有榕樹下剉冰、香煎蔥油餅、吳老師脆皮炸雞、億客來雞排、黑輪臭豆腐、關東煮、泡菜蔥油餅、水妹妹鬆餅、白糖粿、伊豆冰舖、藦蕬麥甜、辰迷你鯛魚燒、寧蒙咖啡、珍好佳香酥雞、大腸肉粿、灣裡脆肉、賓山水果店、巧味鹹酥雞、青草茶、大樹伯剉冰、NINI雞蛋糕、四海紅豆餅、貝勒拉芙咖啡店、忘不了飲食店等。
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