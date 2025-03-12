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「嘉市好店」進軍日本 東京、名古屋雙城開賣日主廚驚豔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市好店在誠品日本橋店上架。圖／嘉市府提供
嘉市好店在誠品日本橋店上架。圖／嘉市府提供

嘉市優質品牌「嘉市好店」進軍日本市場，4家品牌「皇鶴蜂蜜」、「奮起福米餅」、「湯城鵝行」、「義興嘉釀」，昨天在東京誠品生活日本橋，以及名古屋李さんの台灣名物屋台雙城同步開賣。

昨天逢日本311大地震14周年，嘉市府團隊下午2時46分默哀1分鐘，黃敏惠說，過去921大地震台灣受到日本幫助，台灣也在日本311地震伸援手，帶來溫暖美食加深台日情誼

市長黃敏惠出席首賣記者會，邀請日本千葉縣主廚-山下九氏(ヤマシタ ヒサシ)運用「嘉市好店」4家品牌進行創意料理，讓日本朋友品嘗好味道，山下主廚說，鵝油不是日本常用料理食材，將其入菜是非常新奇方式，搭配金蔥酥脆口感為食物添加層次，再加入蛋、蔥一起拌炒，讓拌飯平民小吃搖身一變吃出「貴族般的幸福感」。此外，奮起福的火龍果米磚加入水果的作法，既具創意且顏色亮麗，黃敏惠推薦沾蜂蜜一起吃，適合做飯後甜點，口味令人驚豔。

黃敏惠與日本主廚山下九氏運用「嘉市好店」4家品牌產品進行創意料理，首先端出品牌創業百年的「皇鶴蜂蜜」搭配「奮起福米餅」火龍果紅薏仁米磚，吃出具幸福甜蜜感風味；用「湯城鵝行」金蔥鵝油，融入「義興嘉釀」的台灣嘉釀(醬油)，拌飯、拌麵都適宜，甜甜鹹鹹具層次的口感讓人一口接一口。

去年「皇鶴蜂蜜」誠品日本橋店上架，店家努力提升品牌能見度與品質，今年另3家「奮起福米餅」、「湯城鵝行」與「義興嘉釀」產品通過日本檢驗開賣。名古屋「李さんの台灣名物屋台」，曾是台灣知名主持人與8點檔明星李承泰（李桑）創立，是台日文化重要推手，透過美食推廣台灣文化，成為台日商業與文化交流橋梁。

「嘉市好店」前進日本表現亮眼，獲國際買家肯定，成功促成多筆國際訂單，進駐東京誠品生活日本橋，首度跨足東京以外地區，進駐名古屋「李さんの台灣名物屋台」。

山下主廚(左)使用嘉市好店進行創意料理。圖／嘉市府提供
山下主廚(左)使用嘉市好店進行創意料理。圖／嘉市府提供
嘉市府團隊為日本311地震14周年默哀。圖／嘉市府提供
嘉市府團隊為日本311地震14周年默哀。圖／嘉市府提供
日本山下主廚(左)示範用鵝油、醬油、辣椒醬製做蛋炒飯。圖／嘉市府提供
日本山下主廚(左)示範用鵝油、醬油、辣椒醬製做蛋炒飯。圖／嘉市府提供
嘉市好店在誠品日本橋店上架。圖／嘉市府提供
嘉市好店在誠品日本橋店上架。圖／嘉市府提供

創意料理 品牌 日本

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