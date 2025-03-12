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響應312植樹節 台水六區處南化水庫植樹156棵顧水源
響應312植樹節，自來水公司第六區處為響應地球永續發展，今在南化水庫舉辦「固碳救地球植樹活動」，由處長張煥獎種下台灣肖楠及黃連木等樹苗，共156棵，為環保、顧水源盡一分心力。
台水六區處表示，今天由農業部林業及自然保育署嘉義分署，提供台灣肖楠150棵、黃連木6棵等樹苗，除在南化水庫種植外，也安排在南化淨水場、烏山頭淨水場與潭頂淨水場植種。
張煥獎也說，面對地球氣候暖化，植樹讓地球降溫是重要的課題，種植本地原生樹種更能有助良好棲地營造，維持生物多樣性，且森林樹木的光合作用可吸收大氣二氧化碳，釋放氧氣，森林也具涵養水源，抵消碳排放效果，呼籲各界一起投入環境綠美化，為地球減碳努力。
台水六區處提到，有良好的自然環境，才有優質水資源，因此近年來也配合政府水資源開發、調度及加強水庫集水區保育工作，積極推動降低漏水率計畫，讓未來即使面臨長期缺雨的關鍵時刻，也能更加堅韌抵擋旱情。
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