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香蕉貴吃不起？竹崎男加大蒜做成「香蕉炸彈」只要銅板價
國產香蕉因為去年颱風造成大量香蕉倒伏，產量減少價格上漲，水果攤香蕉價格動輒每台斤80元起跳，香蕉價格短期居高不下，嘉義縣竹崎鄉民洪志明，用親人栽種賣相不佳的ＮＧ香蕉，加大蒜等做餡料加工，油炸成香蕉炸彈小吃，每個30元，口味佳又便宜，受歡迎。
洪志明說，香蕉是軟的，煮過之後就軟塌塌的，會發想做香蕉炸彈小吃，是因為舅媽在大埔鄉種香蕉，有很多過剩的、沒有賣相的香蕉，比較不好看，沒有商品價值，他就想辦法把它變成小吃賣掉。
他在竹崎鄉鹿滿派出所對面路旁，設攤賣香蕉炸彈，到昨天賣第5天試水溫，香蕉餡料有香味，經過調味，食材用山蕉或甜蕉都可以，用餡包住油炸，香蕉炸彈餡料用香蕉、大蒜弄碎後下去炒、炒乾。
洪志明說，他第一次做香蕉炸彈小吃賣，以前沒有做過，營業時間上午10時到下午5時，周一到周五。吃過香蕉炸彈客人說，風味保有香蕉香甜味，油炸如甜甜圈，有巧思創意好吃，香蕉價漲，每個只要銅板價ＣＰ值高。
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