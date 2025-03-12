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「抗日戰神」薛岳故居揭神秘面紗 後人擬改建別墅區將設紀念館

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國軍已故陸軍一級上將薛岳來台與家人，隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。 記者魯永明／攝影
國軍已故陸軍一級上將薛岳來台與家人，隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。 記者魯永明／攝影

國軍已故陸軍一級上將薛岳戰功彪炳，被稱為「抗日戰神」，來台與家人隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。

坐落竹崎鄉治、竹崎高中旁的薛岳故居，平日大門深鎖，庭園花木扶疏，四周圍牆阻隔，外人不易看到，前幾年在網路等媒體有薛岳故居「忠恕邨」改建社區別墅行銷廣告，後來廣告停止，外界以為完銷改建完成，如今只見「忠恕邨」廣告旗，未見施工動靜。

薛岳的劉姓么兒媳婦說，改建社區別墅計畫目標不變，還在規畫設計，平房故居建物結構堅固，逾一甲子，建物及基地3千坪都屬薛家私人產業，並非國家產權，未來擬建透天別墅兼店面銷售，還會設紀念館。

附近居民說，薛岳來台隱居竹崎鄉，早期見到憲兵林立路旁，就知道薛將軍要出門了，薛家9個房間一樣大小，僅容一床、一桌、一衣櫃，革命軍人本色至死不渝。

薛岳部隊1950年從海南島撤退，他在對日抗戰長沙大捷，獲頒青天白日勳章。來台時，當時的總統蔣介石對他非常尊重，擔任國民大會主席團成員，光復大陸設計委員會主委，在台北有官舍，薛岳過世，家屬整理遺物，沒什麼財產，最珍視青天白日勳章、美國總統杜魯門頒授的自由勳章保留完好。

薛岳過世，時任總統李登輝頒褒揚令，以「剿共戰役，轉戰十數省，追奔二萬里，斬關奪寨，卓著勳勞」、「日軍三犯長沙，將軍指揮若定，三殲頑敵，造成長沙三次大捷，戰功彪炳，聲震寰宇」形容這位中華民國陸軍一級上將。

薛岳有4位弟弟，他是上將，3弟薛仲述、4弟薛叔達中將，5弟薛季良少將，是國軍有名「薛家4兄弟」，國軍敗退台灣，薛岳被架空兵權，帶弟弟全家隱居竹崎。薛岳是廣東韶關市樂昌九峰鄉人，故鄉村落四周群峰環繞、春天百花綻放，竹崎風景與他老家神似。薛岳有9名子女，他長期在外打仗，很少有時間陪伴兒女，薛家孩子個個成才，家國情懷傳統道德影響子女。

國軍已故陸軍一級上將薛岳來台與家人，隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。 記者魯永明／攝影
國軍已故陸軍一級上將薛岳來台與家人，隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。 記者魯永明／攝影
國軍已故陸軍一級上將薛岳來台與家人，隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。 記者魯永明／攝影
國軍已故陸軍一級上將薛岳來台與家人，隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。 記者魯永明／攝影
國軍已故陸軍一級上將薛岳來台與家人，隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。 記者魯永明／攝影
國軍已故陸軍一級上將薛岳來台與家人，隱居嘉義縣竹崎鄉逾一甲子，1998年享嵩壽103歲辭世，後人擬以故居名稱「忠恕邨」之名，找建商改建社區別墅銷售，並設紀念館，供後人追思懷念。 記者魯永明／攝影

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