職人盃技能競賽組合盆栽冠軍得主8年級生 作品國際蘭展參展吸睛

台南國際蘭展開幕後天天吸引觀賞人潮，作品能受邀在展場參展，大多是世界及國內蘭花界花藝界知名人士，嘉市年輕花藝師何信逸，經營FＲ花想世界花藝坊，受邀以6盆蘭花花藝作品，在國際蘭展年節禮品花展區展出，他曾榮獲2021年花之饗宴第1屆職人盃技能競賽組合盆栽冠軍等多項獎項，參展作品受注目。

「2025國際蘭展，我們來了！」8年級生何信逸說，這次在國際蘭展年節禮品花展區，展示花藝作品，國際蘭展年節禮品花展區，這次主題年節具有商業性，近年來客人們喜歡簡單大方，又有氛圍感，作品中要有設計及巧思，透過蘭展此次活動，展現出來乾淨、清爽風格。」

何信逸曾獲2022建築園冶獎景觀設計，擔任2021年台灣設計展設計師，2021年Virtual WOC世界蘭展花漾台中世界蘭花會議花藝競賽切花金獎，2021年花之饗宴第1屆職人盃技能競賽組合盆栽冠軍。

何信逸高一參觀花藝表演，迷上花藝，上大學學的雖是行銷管理專業，但花藝仍是他的興趣，藉比賽交流累積技能，大學曾到新加坡實習，畢業退伍後回嘉義市經營花藝坊，至今10多年，受邀演講、參加蘭展，受客戶委託承接商展、結婚喜慶花藝。

「花藝很廣泛」，何信逸說，花卉植物養大的，有著很深的情感堅持與執著，有機會想讓世界看見，不一樣的台灣花藝。一盆花禮、一份情感，他經營一家專攻花藝設計的花店，提供專業客製化服務，送禮與眾不同。有興趣民眾可上臉書「FR花想世界花藝坊」觀看。