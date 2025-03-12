阿里山奇女子陳月霞癌逝 身後事交代生日辦追思會海葬

嘉縣阿里山沼平出生的作家、攝影家陳月霞，9日逝世，享年70歲，她是百歲人瑞人稱「阿里山活字典」陳清祥女兒，被稱為阿里山奇女子，去年曾為父親辦畫展，著作「阿里山物語」等書，用生命實踐對原鄉土地的愛。她哥哥陳昆茂說，妹妹胰臟癌病逝，發病到離世短短1年多，生命豁達，身後事交代家人，16日70歲生日辦追思會，遺體火化海葬。

陳月霞家人臉書貼「慶生追思茶會」訊息說，「我們至親至愛陳月霞女士曠達脫俗、聰慧過人，待人至誠純真，如今，她走過精彩、奉獻的一生，9日化作千風，16日是她的生日，因此，謹訂於16日下午3時，在東海大學博雅書院講堂，為月霞女士追思、慶生，也跟敬愛的親友們告別！」

陳月霞是國內知名生態學者陳玉峯的妻子，夫妻育有1女已婚生育1女，陳月霞死訊傳開，親友都感震驚，中央社前董事長劉克襄留言說，「這幾年前往阿里山，都會一再翻讀阿里山物語。太太太震驚了，難過難過！玉峯兄節哀保重！」

陳月霞哥哥、阿里山高峰飯店負責人陳昆茂說，妹妹去年元月為父親在嘉市文化局辦畫展後，發現身體不適就醫檢查胰臟癌4期，妹妹未被病魔打倒，勇敢堅強面對，邊治病邊四處演講，還愛上潛水，上月參加父親百歲生日壽宴，逝世前夕還在做瑜伽，在家安祥離世，家人還不敢告訴年邁父親死訊。家人親友遵照妹妹交代，生日辦追思會，火化海葬，妹妹生前完成願望：為父親辦畫展、出書完成；升格外婆；完成潛水。