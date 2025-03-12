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催生有成 雲林將增96幼幼班

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣政府去年啟動為期兩年的萬寶龍催生計畫，成功帶動生育率，去年新生兒逼近7千人，因應後續教育問題，縣府規畫全縣增設96班幼幼班，全縣幼幼班將從3143人提升到4411人，也會向國教署爭取所需經費。

因萬寶龍新生兒將在明、後年就讀幼幼班（2至3歲）的需求，教育處盤點全縣幼兒園現況，公立及非營利幼兒園81所、準公共幼兒園59所、私立幼兒園11所，共可提供3143名幼幼班名額。

縣府教育處副處長林慧蓉說，經評估後，計畫114至116學年度新增96個幼幼班，包含公立幼兒園8班、準公共幼兒園57班、私立幼兒園7班、鄉鎮市立幼兒園24班，可提供1268名就讀名額，另外，斗六、斗南、崙背、北港尚有4間私立幼兒園申請設立，可望再增加就讀名額。

教育處也指出，全縣有52所國小附設幼兒園，剩7所未設立幼幼班，配合增設幼幼班需在教室內設置廁所，且大規模增設幼幼班尚須克服人力問題，會向國教署爭取設班所需經費；至於增班所需更多教保人員，會邀請相關大學在縣內開設幼兒園教師師資職前教育課程專班、幼兒保育相關學分課程，方便縣內教保服務人員就近完成培育課程。

國教署 幼兒園 新生兒

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