太保2市代罷免 同進二階連署

嘉義縣太保市本屆選舉恩怨延燒，市民代表兩派對立，市代林淑勉質疑「市長派」的市代吳宏哲沒認真審預算，發起罷免，另，侯姓市民以林不當刪預算發起罷免，議員黃榮利支持更按戶呼籲參與連署，黃昨說「讓市公所不要再空轉」。

國民黨林淑勉、無黨吳宏哲兩人都是太保第1選區，嘉縣選委會表示，上次選舉人數1萬3159人，罷免第一階段需要132人，目前兩人罷免案一階都通過，二階在領到連署書後隔天起算、20天內完成連署送至選委會，依規定二階要1316人，通過後進入第三階段投票。

據了解，太保市代表會內「市長派」以代表吳宏哲為主共4人，「對立派」以代表林淑勉為主有5人；市民侯文世擔任罷免林淑勉的領銜人，近日發出罷免文宣，指林淑勉刪除1千元重陽敬老金、納骨塔臨時人員、每分地400元肥料補助等預算，還反對課徵工地臨時稅，希望她下台負責，但林上周提告誹謗罪嫌。

議員黃榮利開記者會說，透過按戶呼籲大家一起參與連署，希望罷免林案盡速通過，讓太保市公所正常運作，不要再繼續空轉2年。

林淑勉喊冤說，黃榮利等人前晚按戶讓民眾簽罷免連署書，沒必要用如此強烈手段，自己為市民著想，肥料補助政策應制度化，避免只有地主及代耕業者受惠，另提議普發現金5千元照顧所有士農工商，也要建立制度確保重陽敬老金長久發放，並非要將預算刪除，是希望讓公所建立完善制度，避免後續執行糾紛。她也說，吳宏哲對市公所提案全都同意，沒認真審預算，所以才發動罷免吳，目前努力收集第二階段罷免連署書。

吳宏哲回應，希望林淑勉別為反對而反對，阻礙太保市建設發展及市民福祉。