楠西市場拆遷惹議 黃偉哲臨時會缺席

0121地震災後復原漫長，台南楠西公有市場變危樓，仍有近10攤在內做生意，抱怨21日前須搬離太趕，另有災民反映遲未領到住宅受損的補助；而市議會臨時會表定今進行地震災後專案報告，市長黃偉哲請假赴日本，引發議員不滿。

黃偉哲參加東京國際食品展，市議會「0121地震因應對策及處理情形專案報告」決定延到17日再進行。市府表示，臨時會開會期程在去年協調，當時尚未安排專案報告、也還不知有東京食品展，請假流程若有未盡之處，虛心改進。

工務局表示，統計至10日，全市因地震受損民宅，緊急評估受理共4117件全部完成，其中紅單共500件、黃單有1533件、不貼單則有2084件，複評總受理494件已完成469件，剩25件在進行；紅黃單進一步損壞評估受理1956件、完成1890件。

台南山區此次災情最嚴重，成立63年的楠西區公有市場傾斜、梁柱剝落，被列紅單危樓，經過1個多月仍有店家、住戶不願意離開，甚至在封鎖線內備料烹調，市府5日發文要求清空搬離，攤商上網貼文說「住在市場的人該何去何從？」市府市場處表示，楠西公有市場有拆除重建的急迫需求，災後第一時間就通知市場內攤商及住戶應盡速撤離，同時一一了解關心需求，預計月底前將搭建臨時市場，供攤商進駐。

楠西區也有數以千計民宅受損，李姓災民和一旁連棟共6戶正陸續拆除，他說，房屋貼紅單，但整排被評估「可修復」，沒人保證修完能撐多久，決定直接拆除，盼政府給多點協助；有災民則說至今沒收到實際補助。

工務局回應，會陸續寄出損壞評估報告，屆時可持該份評估報告及備齊相關資料，前往當地區公所申請修繕重建補助費用，另，待紅、黃單全數評估完畢，才能估算不貼單戶的補助額度，目前研議中。

市議會昨起開臨時會，多名議員不滿黃偉哲缺席地震專案報告，要求一定要列席，也希望聽到紅、黃單各補助款項確切的金額、處理情形等細節。市府表示，黃市長帶領業者前往東京食品展，包含地震災情嚴重的楠西、玉井芒果，昨接受株式會社日本典禮會長宮地正治為地震捐款100萬日幣。