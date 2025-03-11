嘉義鄒族青年返鄉種百合花 打造品牌開創阿里山百合季

嘉義縣青年郝黎明、葉芝瑜返鄉種植百合花，投入阿里山百合生產合作社，培育荷蘭香水百合、玫瑰百合、重辦百合等品種，種植面積約5.5公頃，一年四季都可生產，還首創阿里山百合花季，開放溫室讓遊客參觀，縣長翁章梁近日到溫室了解花卉產業，還親手種下自己的百合花。

返鄉承接花卉產業的二代花農郝黎明僅30初頭歲，是阿里山百合生產合作社理事主席郝鳳霽的女兒，去年與表姊葉芝瑜一起投入阿里山百合生產合作社行銷宣傳工作，除了成功打通北部花卉拍賣市場，也在小農通路平台上架，還經營臉書粉絲專頁阿里山百合，開放線上訂購。

嘉義縣阿里山百合生產合作社共有33人，都是為阿里山鄉農會花卉產銷班第4班成員，其中班員有7成是鄒族原住民，透過共產、共銷模式，在達邦、樂野、社口等地種植5.5公頃百合花，每月產10萬枝花，全台唯一可四季生產，春秋季可占全台產量約５%，逐漸在市場站穩腳步。

縣長翁章梁上周五到阿里山百合花溫室，向花農了解花卉產業，郝黎明介紹溫室採用土壤蒸汽消毒，精進培育技術，讓百合花一年四季都可開花。翁章梁走入花田間，挖鬆土壤、種下百合球莖，並在立牌上簽名，插入土壤，百合花約3個月後會開花。