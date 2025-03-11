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雲林良品日本東京搶攻國際訂單 生鮮蔬果已進駐日本超市

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右四）今率縣內業者、農會參加世界三大食品之一的東京食品展開幕。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右四）今率縣內業者、農會參加世界三大食品之一的東京食品展開幕。圖／雲林縣政府提供

雲林縣長張麗善今率縣內業者、農會參加世界三大食品之一的東京食品展開幕，並在開幕前由雲林縣政府與東京電視購物台簽署總額達3千萬新台幣的合作備忘錄，雲林縣生產的生鮮蔬菜已進駐日本知名Joymart股份有限公司集團東京地區超市。

東京食品展今天開幕，全台有13縣市參展，雲林縣有13家企業參展，縣府則與8家企業，及雲林縣農會整合各鄉鎮農會的優質食品、農特產品，自組雲林良品館參展。

張麗善表示，雲林良品館展出新鮮蔬果如結球萵苣、蘿蔓、金鑽鳳梨，以及多種加工食品如苦茶油、麻油、花生油、冠軍滷肉飯肉燥包、排骨酥湯、寶寶粥、火雞肉製品、滴雞精、台灣香拔茶、檸檬咖啡等，展現雲林農產的多元性與高品質。

且在展會開幕前夕，雲林縣政府已成功與東京電視購物台簽署總額達3千萬新台幣的合作備忘錄，「雲林良品」的生鮮蔬菜已進駐日本知名Joymart股份有限公司集團東京地區超市，為進軍日本市場奠定重要基礎。

張麗善說，雲林縣多年來穩居台灣農業產值第一，期待透過參加東京食品展與全球買家洽談合作，爭取高額訂單，並深化台日農產貿易關係，進一步與日本連鎖超市建立長期合作，讓更多日本消費者品嚐來自雲林的優質農產品。

「雲林良品」的生鮮蔬菜進駐日本東京地區超市。圖／雲林縣政府提供
「雲林良品」的生鮮蔬菜進駐日本東京地區超市。圖／雲林縣政府提供

日本 東京 雲林

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