快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

台南蘭展遊客多 市府推薦結合山區路線小旅行

中央社／ 台南11日電

2025台灣國際蘭展8日開展以來吸引大批參觀人潮，將持續展出至23日，台南市政府推薦遊客結合附近旅遊路線規劃2、3天小旅行，順道造訪配合蘭展推出優惠的店家。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天建議喜歡花草與自然生態遊客，除了造訪蘭展，可結合東山、楠西、玉井及南化，規劃山區路線2至3日小旅行，順道前往配合蘭展推出優惠店家，憑蘭展門票票根或購票憑證可享優惠。

林國華說，台南山區旅遊資源豐富，除了關子嶺泥漿溫泉，還有東山區175線咖啡公路，沿途有20多家景觀餐廳及咖啡廳可以喝咖啡；楠西區可到曾文水庫遊船、餵山豬，還有玄空法寺、永興吊橋，梅嶺風景區可登山看美景、品嘗梅子雞湯。

林國華表示，玉井區可到北極殿、噍吧哖事件紀念園區、加利利漂流木方舟教堂參觀，還可到玉井商圈採購在地農特產伴手禮；南化區則有烏山風景區，還可前往南化水庫、寶光聖堂等旅遊景點，當地竹筍、山產、蔬果等農特產品值得品嚐。

他說，露營是新型態熱門戶外遊憩活動之一，台南有虎頭埤風景區、走馬瀨休閒農場、曾文青年活動中心等多處合法露營場地，可供喜愛露營民眾選擇。另外，目前許多花種正值花季，如南化區有隱藏版麝香木園區，沿途300多欉淡紫色麝香木美不勝收，花期約可到4月。

台南 咖啡廳 蘭展

延伸閱讀

台南虎頭埤風景區優化 推春遊優惠吸客

首前進新加坡旅展 台南攜手新加坡旅遊業簽署MOU

國旅最夯！台南登觀光城市霸主推搭「台灣好行」輕旅行

台南泰國直航包機4月起飛 國人出發日期有2種選擇

相關新聞

雲林良品日本東京搶攻國際訂單 生鮮蔬果已進駐日本超市

雲林縣長張麗善今率縣內業者、農會參加世界三大食品之一的東京食品展開幕，並在開幕前由雲林縣政府與東京電視購物台簽署總額達3...

台南震災楠西市場列危樓災民抱怨 公文發幾天就要他們搬

台南震災楠西公有市場受損嚴重列危樓，有災民抱怨政府要求搬遷公文「發沒幾天就要他們搬完」。災民不知何去何從。不過信息貼上臉...

台南市長黃偉哲今缺席議會臨時會 原來赴日回贈感謝狀

台南市長黃偉哲今早因缺席台南市議會臨時會開幕，引發許多議員不滿，尤其，此次臨時會將要求市府針對0121地震進行專案報告，...

2025亞太蘭花會議圓滿落幕 「臺灣國際蘭展」亮眼吸客

「2025亞太蘭花會議」於後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，共有15個國家與會，針對蘭花研究、產業趨勢及品種權等3大面向，進行近50場的專題討論及20篇海報投稿展示，10日

台南震災紅單民宅判可修沒人敢住 災民忍痛拆苦不堪言

0121台南地震已過一個半月，災情最嚴重的楠西區數以千計民宅因地震受損，很多災民抱怨當初政府宣示比照花蓮震災補助，但至今...

口湖垃圾退車率最高累壞清潔隊 民眾再不分類環保局就要開罰了

雲林縣口湖鄉垃圾車最近不僅被退運7車次，甚有出現重大違規被焚化廠禁入7天，分類不合格率最高，口湖公所與鄉代會今天聯袂誓師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。