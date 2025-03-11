台南震災楠西市場列危樓災民抱怨 公文發幾天就要他們搬

台南震災楠西公有市場受損嚴重列危樓，有災民抱怨政府要求搬遷公文「發沒幾天就要他們搬完」。災民不知何去何從。不過信息貼上臉書遭部分網民質疑早就列為危險建築了，還在等什麼公文不是早就該搬了嗎？

春節前地震造成楠西公有市場傾斜、場內攤販店家與周遭不少店舖住戶嚴重受損，被列為紅單危樓，但經過一個多月危險店家住戶仍有住戶不願意離開，甚至還在封鎖線內備料烹調，抱怨連連。

「我們不是不怕死，只是為了生活沒辦法」，也有攤商大罵政府官員「講話不算話，當初承諾的協助都沒看到」，反而現在公文來就要求幾天內要搬，沒有道理。

有災民在臉書貼文：「這就是政府的幫助楠西災民的行動力，真的很迅速！114年3/5發文，3/10送達，3/21要搬完！」災民質疑「市場攤商就不是災民嗎？大家幾乎都是大半輩子在市場生活的人？住在市場的人該何去何從呢？」

不過貼文引來部分民眾不滿，留言指責攤商政府老早就列為危險建築了，怎麼還住在裡面，難道是要等出了事再聲請國賠嗎？

楠西公有市場成立已經63年，這一次地震受損嚴重，經土木結構等技師評估被列紅單成「危樓」，至今仍有部分攤商繼續開張營業，還住在梁柱剝落傾斜、搖搖欲墜的市場內做生意。與市場連結的危險店舖還有幾戶人居住。

市府評估楠西公有市場拆除重建總經費超過1億元，必需中央補助，目前規畫在市場旁空地設置臨時攤販區，希望攤商到空地擺攤。