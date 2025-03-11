台南市長黃偉哲今缺席議會臨時會 原來赴日回贈感謝狀

台南市長黃偉哲今早因缺席台南市議會臨時會開幕，引發許多議員不滿，尤其，此次臨時會將要求市府針對0121地震進行專案報告，稍早南市府也發布新聞，強調市長黃偉哲赴日除出席東京食品展外，也前往接受日本企業對楠西地震的捐款，並回贈感謝狀表達感謝。

台南市政府表示，市長黃偉哲今在東京代表接受，株式會社日本典禮會長宮地正治為0121楠西地震捐款100萬日幣，展現台南與日本患難與共的情誼。

黃偉哲則提到，今天是3月11日，14年前東日本大地震時台灣曾捐贈許多善款，而2016年台南地震也收到許多來自日本的幫助，疫情期間台灣與日本之間口罩與疫苗的互助，都展現台日之間互相關懷的情誼，此次更感謝宮地會長捐款，相信這份情誼市民朋友一定會永遠記在心裡。

黃偉哲也說，先前地震受到較大損害的楠西區，有許多農民生產品質優良的蜜棗和芒果，在這次東京食品展也介紹給大家，希望大家多多品嘗支持。