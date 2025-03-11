快訊

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

日本企業捐贈100萬日圓 協助台南0121震災

中央社／ 台南11日電

0121地震造成台南市山區災損，台南市政府表示，株式會社日本典禮會長宮地正治今天在日本東京捐贈100萬日圓賑災，由台南市長黃偉哲代表接受，且回贈感謝狀。

台南市政府今天發布新聞稿指出，宮地正治捐贈100萬日圓，展現台南和日本患難與共情誼，黃偉哲相信台南市民會將這份情誼永遠記在心裡。

黃偉哲表示，今天是3月11日，14年前東日本大地震時，台灣曾捐贈善款，2016年台南地震時，也收到日本幫助，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台日口罩、疫苗相互援助，展現關懷情誼。

宮地正治說，311東日本大地震時，日本收到大量台灣捐贈，他感念至今，希望台日羈絆持續下去，也期待台南地震災民早日恢復原本生活。

市府表示，株式會社日本典禮是日本殯葬業公司，創立於1993年，服務範圍遍及關東的東京23區、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等。

地震 日本

延伸閱讀

南市國小老師廖肇瑞以「溯源菜單」獲首屆食農教育傑出貢獻獎

台南議會臨時會黃偉哲請假 議員不滿：地震專案報告延期等他回國

台南最疼愛民進黨 謝龍介： 卻種滿光電板、搞黑金

南市消防局與嘉南藥理大學團隊攜手 啟動消防職安元年

相關新聞

台南震災楠西市場列危樓災民抱怨 公文發幾天就要他們搬

台南震災楠西公有市場受損嚴重列危樓，有災民抱怨政府要求搬遷公文「發沒幾天就要他們搬完」。災民不知何去何從。不過信息貼上臉...

台南市長黃偉哲今缺席議會臨時會 原來赴日回贈感謝狀

台南市長黃偉哲今早因缺席台南市議會臨時會開幕，引發許多議員不滿，尤其，此次臨時會將要求市府針對0121地震進行專案報告，...

2025亞太蘭花會議圓滿落幕 「臺灣國際蘭展」亮眼吸客

「2025亞太蘭花會議」於後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，共有15個國家與會，針對蘭花研究、產業趨勢及品種權等3大面向，進行近50場的專題討論及20篇海報投稿展示，10日

台南震災紅單民宅判可修沒人敢住 災民忍痛拆苦不堪言

0121台南地震已過一個半月，災情最嚴重的楠西區數以千計民宅因地震受損，很多災民抱怨當初政府宣示比照花蓮震災補助，但至今...

口湖垃圾退車率最高累壞清潔隊 民眾再不分類環保局就要開罰了

雲林縣口湖鄉垃圾車最近不僅被退運7車次，甚有出現重大違規被焚化廠禁入7天，分類不合格率最高，口湖公所與鄉代會今天聯袂誓師...

船長開餐廳海陸觀光一條龍 嘉縣布袋觀光新道路

嘉義縣布袋鎮經營觀光漁筏船長陳冠魁去年成立餐廳，結合原有的海上巴士，加上美食、農特產品、伴手禮、景點及民宿等一條龍服務。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。