快訊

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

2025亞太蘭花會議圓滿落幕 「臺灣國際蘭展」亮眼吸客

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

「2025亞太蘭花會議」於後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，共有15個國家與會，針對蘭花研究、產業趨勢及品種權等3大面向，進行近50場的專題討論及20篇海報投稿展示，10日下午會議圓滿閉幕。

臺南市副市長葉澤山表示，臺南是臺灣重要的蘭花產地，也是受到國際重視的蘭花城市，這次會議在臺南舉辦，可說別具意義。會議當中討論的育種、發展及品種的智慧財產權等，都是近幾年來產業界關注的。期許下一個20年，臺灣的蘭花產業能持續升級。

農糧署副署長姚志旺則表示，在現代尖端智慧科技的影響下，蘭花產業勢必迎向這個趨勢，透過這次會議，可望讓各界對蘭花產業的未來凝聚更多共識。臺灣將延續APOC精神，持續帶動蘭花產業發展，也要讓臺灣農業永續發展，共存共榮。他並代表農業部歡迎與會專家學者不久的將來能再度到訪臺灣。

聚傳媒

永續 臺南 農業部

延伸閱讀

2025亞太蘭花會議台南閉幕 下屆交棒馬來西亞

賴清德宣布「台南蘭花園區二期如期推動」 中央接管3年進度曝

影／今婦女免費！國際蘭展破15萬株 力拚35萬人參觀

影／台南國中生傳遭霸凌「餵毒」猝死 市府揭尿篩結果

相關新聞

台南震災楠西市場列危樓災民抱怨 公文發幾天就要他們搬

台南震災楠西公有市場受損嚴重列危樓，有災民抱怨政府要求搬遷公文「發沒幾天就要他們搬完」。災民不知何去何從。不過信息貼上臉...

台南市長黃偉哲今缺席議會臨時會 原來赴日回贈感謝狀

台南市長黃偉哲今早因缺席台南市議會臨時會開幕，引發許多議員不滿，尤其，此次臨時會將要求市府針對0121地震進行專案報告，...

2025亞太蘭花會議圓滿落幕 「臺灣國際蘭展」亮眼吸客

「2025亞太蘭花會議」於後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，共有15個國家與會，針對蘭花研究、產業趨勢及品種權等3大面向，進行近50場的專題討論及20篇海報投稿展示，10日

台南震災紅單民宅判可修沒人敢住 災民忍痛拆苦不堪言

0121台南地震已過一個半月，災情最嚴重的楠西區數以千計民宅因地震受損，很多災民抱怨當初政府宣示比照花蓮震災補助，但至今...

口湖垃圾退車率最高累壞清潔隊 民眾再不分類環保局就要開罰了

雲林縣口湖鄉垃圾車最近不僅被退運7車次，甚有出現重大違規被焚化廠禁入7天，分類不合格率最高，口湖公所與鄉代會今天聯袂誓師...

船長開餐廳海陸觀光一條龍 嘉縣布袋觀光新道路

嘉義縣布袋鎮經營觀光漁筏船長陳冠魁去年成立餐廳，結合原有的海上巴士，加上美食、農特產品、伴手禮、景點及民宿等一條龍服務。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。