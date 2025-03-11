2025亞太蘭花會議圓滿落幕 「臺灣國際蘭展」亮眼吸客
「2025亞太蘭花會議」於後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展開為期3天的會議，共有15個國家與會，針對蘭花研究、產業趨勢及品種權等3大面向，進行近50場的專題討論及20篇海報投稿展示，10日下午會議圓滿閉幕。
臺南市副市長葉澤山表示，臺南是臺灣重要的蘭花產地，也是受到國際重視的蘭花城市，這次會議在臺南舉辦，可說別具意義。會議當中討論的育種、發展及品種的智慧財產權等，都是近幾年來產業界關注的。期許下一個20年，臺灣的蘭花產業能持續升級。
農糧署副署長姚志旺則表示，在現代尖端智慧科技的影響下，蘭花產業勢必迎向這個趨勢，透過這次會議，可望讓各界對蘭花產業的未來凝聚更多共識。臺灣將延續APOC精神，持續帶動蘭花產業發展，也要讓臺灣農業永續發展，共存共榮。他並代表農業部歡迎與會專家學者不久的將來能再度到訪臺灣。
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