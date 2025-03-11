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嘉市老屋卸妝恢復本色 修繕35間立面成市區最美風景

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義文化局自109年起執行老屋卸妝計畫，已修繕35間老屋立面，重現昔日原貌，成為市區最美麗風景；文化局今年針對這項計畫將補助7案，有意願民眾可於4月7日前申請。

嘉義市政府今天發布新聞稿，文化局自民國109年起至去年底，嘉義市老舊建築立面美化計畫（老屋卸妝計畫）已修繕35間老屋立面，包括桃城豆花、品安豆花、新華美西裝社、新陽春西藥房、林添木故居，還有島呼冊店，搖身一變成為網友最愛打卡景點。

文化局表示，老屋卸妝計畫目標鎖定老屋臨街立面的整修，由合作團隊南華大學教授陳正哲帶領老師傅、專業工匠，為老屋卸妝並重現昔日風貌。

文化局指出，嘉義市區有許多民國60年前建造的老屋，因不當修補、增建，讓正面充滿各式各樣「補釘」，加上管線凌亂，以及招牌與遮雨棚林立，掩蓋了老屋的美；老屋立面美化，須先將附掛物拆除，再融入新式工法恢復老屋原有風貌。

文化局表示，老屋卸妝今年將補助7案，由專業評選老師自申請者中選出；遴選重點包括老屋本身立面特色與價值、所在區位是否能產生群聚效果、修繕後老屋再活化利用、街道景觀公益性等。

嘉義 文化局 老屋

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