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台南震災紅單民宅判可修沒人敢住 災民忍痛拆苦不堪言

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供

0121台南地震已過一個半月，災情最嚴重的楠西區數以千計民宅因地震受損，很多災民抱怨當初政府宣示比照花蓮震災補助，但至今沒看到實際補助在哪裡。房子沒人敢住卻不知道何時才可以修復，災民決定拆除危樓、也怨政府沒有補助拆除經費。

李姓災民和一旁連棟共6戶正陸續拆除。他說，好好的房子雖老舊，但原本估算還可以住幾時年，沒想到一場地震變成這樣，「誰願意平白無故花自己的錢，去拆掉自己原本可以住心愛的房子？」

他表示，這些房子結構都有明顯位移破損，卻因為沒有倒、整排都評估「可以修復」，問題是要花多少錢才能完好如初？然後也沒有人可以保證能撐多久。災民已經沒有期待要政府多慷慨，但至今好像承諾要給的救助，都還沒有看到，真的很無奈。

災民說，這裡大多是興4、50年的老房子，貼了紅單卻說還可以修，但也不敢說修完以後可以撐多久、多大的地震來會垮。這樣誰住得安心？「當初市政府說比照花蓮補助每戶最高300萬，結果現在他們一整排都貼了紅單，政府卻改口最多只有30萬」。他們欲哭無淚，但又能怎麼辦？

災民表示，震災受損最嚴重的建築列為「紅單」，雖然有立法委員爭取貸款、減免稅，但那部分幫助其實不大。市議員幫他們反映政府還有大筆震災善款，給災民的補助太少，但是官員現在告訴因為受災戶太多，沒辦法立即全面照顧到。現在他們只能期盼政府能給多一點協助，不敢期盼會有多少。

台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
災民抱怨當初紅單的受損嚴重危樓拆除補助最高300萬、現在卻變成30萬。圖／災民提供
災民抱怨當初紅單的受損嚴重危樓拆除補助最高300萬、現在卻變成30萬。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供
台南楠西震災受損嚴重的紅單民宅多判「可修」卻沒人敢住，災民忍痛拆苦不堪言。圖／災民提供

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