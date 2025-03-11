口湖垃圾退車率最高累壞清潔隊 民眾再不分類環保局就要開罰了

雲林縣口湖鄉垃圾車最近不僅被退運7車次，甚有出現重大違規被焚化廠禁入7天，分類不合格率最高，口湖公所與鄉代會今天聯袂誓師，展現強化垃圾分類決心。鄉長李龍飛表示，將進行3個月宣導期，每天派員下鄉破袋突檢，宣導期之後垃圾不分類若持續嚴重，不排除施鐵腕開罰。

今天上午記者直擊口湖清潔隊後厝村垃圾轉運站，一進場即襲來強烈的惡臭，只見多名清潔隊員頂著太陽在堆積如山的垃圾堆中，東撿西丟，他們把一車車運回來的家庭垃圾重新倒出來，再一袋袋打開用手幫忙分類，回收物篩出後，再把「純垃圾」重新送回垃圾車，吃力又費神。

被問到大堆垃圾為何要重新分類，只聽見垃圾堆中不時傳來嘆氣聲，隊員說，民眾輕而易舉的分類不做好，清潔隊人力有限，卻要幫忙把那麼多家庭垃圾分類篩檢，5、6個人光處理一輛垃圾就得花費兩、三天，「真的拜託鄉民做好分類，否則真會累死清潔隊」。

清潔隊高姓班長說，口湖鄉共5條清運路線，一輛垃圾車垃圾量約4.5公噸，須花2至3天才能重新分類好，5輛車就得10天，垃圾分類再不做好，再被退車真的會累壞大家。

清潔隊長黃志傑指出，口湖日垃圾量約15公噸都送麥寮南亞垃圾回收場焚化，因沒做好分類，不到3個月已被退7車次，最近更現發有違規物水泥塊，首度遭禁止入場7天，為避免再被退車，清潔隊只能進行2度篩檢。

口湖鄉公所今天除到各校和社區宣導，鄉長李龍飛聯袂鄉代會主席王溪邊誓師，決心動員全鄉做好分類。李龍飛表示，將透過學校發給家長一封信並附家長簽名回條，此外將加強破袋稽查，不合格袋將貼上勸導貼紙拒收。3個月宣導期後，若未改善，將依法開罰1200至6000元罰鍰。