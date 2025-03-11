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船長開餐廳海陸觀光一條龍 嘉縣布袋觀光新道路

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
在觀光漁筏上解說員沿途介紹海洋生態。記者李宗祐／攝影
在觀光漁筏上解說員沿途介紹海洋生態。記者李宗祐／攝影

嘉義縣布袋鎮經營觀光漁筏船長陳冠魁去年成立餐廳，結合原有的海上巴士，加上美食、農特產品、伴手禮、景點及民宿等一條龍服務。陳冠魁說，海上巴士流程可以全程遊玩，也可以拆下來個別體驗，各有核心可以遊玩，還與當地美食、景點結合，為布袋觀光找出另一條道路。

陳冠魁經營布袋觀光魚筏「布袋港潮間帶海上巴士」逾20年，也是至今唯一合法業者，吹著海風搭乘海上巴士從布袋內海遊賞漁港、陸地、沙洲、潮間帶、觀賞潟湖等，參觀蚵田牧場，沿途解說海洋生態，旅遊也增廣見聞。

海上巴士可體驗與漁民進行海上交易「現撈仔」新鮮魚獲，還能在海上巴士品嘗新鮮風味餐，終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘，追逐招潮蟹、挖蛤自然生態等頗獲好評，不少學校列為戶外教學地點。

陳冠魁說，有不少遊客在品嘗風味餐時詢問，「怎麼不開家餐廳？」因為海上用餐雖然很有特色，但是坐船時間不長，品嘗的料理有限，雖然海上巴士遊憩以布袋內海、臨近濕地為主，一但海象不佳隱藏危險就無法出海；經營團隊思考後於去年10月成立津品餐廳，也發想出海上巴士新的經營模式，為布袋觀光找另一條道路。

新的模式除了原有的海上旅遊體驗外，用餐、貝殼吊飾DIY、農特產品、拌手禮、民宿、景點等，與遊覽車公司合作團客為主，規畫好行程，遊客來布袋就不需要四處詢問遊玩、美食等地點，規畫時間以2天1夜，近一點的縣市像台中、台南、高雄等也可以規畫1日遊。觀光景點有布袋觀光魚市、蘿蔔乾（菜脯）高麗菜乾觀光工廠元泉益、全台最矮的山東港山、好美里3D彩繪以及高跟鞋教堂等。

餐廳除了能吃到布袋知名的新鮮魚獲，規畫透過一道菜介紹海洋生態；例如私房菜「蚵岩螺肉」，蚵岩螺會吃牡蠣，常吸附在蚵殼上，被漁民視為害蟲，其螺肉卻是道美食，因處理工序繁雜，雖然全年都有，但要預訂。

嘉義布袋觀光漁筏沿途可以看到蚵農作業，圖為立棚式蚵棚。。記者李宗祐／攝影
嘉義布袋觀光漁筏沿途可以看到蚵農作業，圖為立棚式蚵棚。。記者李宗祐／攝影
海上巴士終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘。記者李宗祐／攝影
海上巴士終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘。記者李宗祐／攝影
海上巴士終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘。記者李宗祐／攝影
海上巴士終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘。記者李宗祐／攝影
海上巴士終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘。記者李宗祐／攝影
海上巴士終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘。記者李宗祐／攝影
嘉義布袋觀光漁筏業者陳冠魁開設餐廳將從海上觀光拓展至陸地規畫新的觀光路線。記者李宗祐／攝影
嘉義布袋觀光漁筏業者陳冠魁開設餐廳將從海上觀光拓展至陸地規畫新的觀光路線。記者李宗祐／攝影
餐廳也是海上巴士站，生態解說員說明有活化石之稱的鱟海洋生態。記者李宗祐／攝影
餐廳也是海上巴士站，生態解說員說明有活化石之稱的鱟海洋生態。記者李宗祐／攝影
在觀光漁筏上解說員拉起成串牡蠣說明養蚵生態。記者李宗祐／攝影
在觀光漁筏上解說員拉起成串牡蠣說明養蚵生態。記者李宗祐／攝影
海上巴士終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘。記者李宗祐／攝影
海上巴士終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘。記者李宗祐／攝影
嘉義布袋觀光漁筏沿途可以看到蚵農與蚵棚，圖為立棚式蚵棚。記者李宗祐／攝影
嘉義布袋觀光漁筏沿途可以看到蚵農與蚵棚，圖為立棚式蚵棚。記者李宗祐／攝影
嘉義布袋觀光漁筏業者開設餐廳將從海上觀光拓展至陸地規畫新的觀光路線。記者李宗祐／攝影
嘉義布袋觀光漁筏業者開設餐廳將從海上觀光拓展至陸地規畫新的觀光路線。記者李宗祐／攝影

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