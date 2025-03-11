船長開餐廳海陸觀光一條龍 嘉縣布袋觀光新道路

嘉義縣布袋鎮經營觀光漁筏船長陳冠魁去年成立餐廳，結合原有的海上巴士，加上美食、農特產品、伴手禮、景點及民宿等一條龍服務。陳冠魁說，海上巴士流程可以全程遊玩，也可以拆下來個別體驗，各有核心可以遊玩，還與當地美食、景點結合，為布袋觀光找出另一條道路。

陳冠魁經營布袋觀光魚筏「布袋港潮間帶海上巴士」逾20年，也是至今唯一合法業者，吹著海風搭乘海上巴士從布袋內海遊賞漁港、陸地、沙洲、潮間帶、觀賞潟湖等，參觀蚵田牧場，沿途解說海洋生態，旅遊也增廣見聞。

海上巴士可體驗與漁民進行海上交易「現撈仔」新鮮魚獲，還能在海上巴士品嘗新鮮風味餐，終點是「蛋糕沙灘」，踏上沙質如同蛋糕般柔軟的無人島海灘，追逐招潮蟹、挖蛤自然生態等頗獲好評，不少學校列為戶外教學地點。

陳冠魁說，有不少遊客在品嘗風味餐時詢問，「怎麼不開家餐廳？」因為海上用餐雖然很有特色，但是坐船時間不長，品嘗的料理有限，雖然海上巴士遊憩以布袋內海、臨近濕地為主，一但海象不佳隱藏危險就無法出海；經營團隊思考後於去年10月成立津品餐廳，也發想出海上巴士新的經營模式，為布袋觀光找另一條道路。

新的模式除了原有的海上旅遊體驗外，用餐、貝殼吊飾DIY、農特產品、拌手禮、民宿、景點等，與遊覽車公司合作團客為主，規畫好行程，遊客來布袋就不需要四處詢問遊玩、美食等地點，規畫時間以2天1夜，近一點的縣市像台中、台南、高雄等也可以規畫1日遊。觀光景點有布袋觀光魚市、蘿蔔乾（菜脯）高麗菜乾觀光工廠元泉益、全台最矮的山東港山、好美里3D彩繪以及高跟鞋教堂等。