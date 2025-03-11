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東京國際食品展開幕 嘉義市8家業者組產業嘉義隊秀美學品牌軟實力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮。圖／嘉市府提供
2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮。圖／嘉市府提供

2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮，現場活力四射，成為展場焦點，嘉市美食多元魅力與食力，讓人印象深刻。

此行市府嚴選8家嘉市好店參展，為嘉市好物拓展國際市場商機，8家好店有「皇鶴蜂蜜」、「奮起福米餅」、「湯城鵝行」、「義興嘉釀」4家業者通過日本檢驗，下午在東京誠品生活等地同步開賣，銷售版圖跨出東京，展現嘉市好店進軍國際決心。

黃敏惠說，東京國際食品展，是亞洲規模最大國際食品展覽，每年吸引眾多國際買家與消費者，是台灣食品業打入國際市場重要平台，產業嘉義隊今年的產品升級，帶著A+++再+1的優質商品參展。

嘉義市是阿里山入口門戶，阿里山及台灣最好咖啡在嘉市，「里響咖啡」匯聚精品咖啡品牌；曾登上Netflix「世界小吃」代表台灣、嘉市的「林聰明沙鍋魚頭」參展；禮盒造型精緻「皇鶴蜂蜜」、重新詮釋台灣米點心的特色，推出人氣點心的火龍果紅薏仁米磚的「奮起福，以及「聖保羅烘焙花園」也帶招牌Q餅前來，義興嘉釀、三光米嘉市分公司，以及湯城鵝行將人氣商品組合成升級版雞肉飯的「我嘉的伴手禮」金蔥鵝油拌飯禮盒，進軍日本。

黃敏惠每年帶產業嘉義隊參展，拓展國際商機。今年第3年，業者們不負眾望積極打入國際市場，今年同步上架東京與名古屋，展現團隊實力，透過品牌行銷與國際合作，讓更多人認識「嘉市好店」。

黃敏惠強調，近年推動設計力帶動經濟力，更用品牌力提升競爭力，推出的伴手好物不僅品質好，更有美學、永續的概念，讓「嘉市好店」品牌大提升，主打「安心認證」、「地方特色」，期待透過國際參展爭取更多機會將台灣嘉義市最好的商品，介紹給日本及國際市場，帶著嘉市好物跟全世界交朋友。

2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮。圖／嘉市府提供
2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮。圖／嘉市府提供
2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮。圖／嘉市府提供
2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮。圖／嘉市府提供
2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮。圖／嘉市府提供
2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮。圖／嘉市府提供

嘉義 日本 東京

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