快訊

拒檢撞警車！副所長開槍意外擊斃女乘客無罪 警方：全力支持員警

任天堂Switch 2現身美國FCC認證網站！2大功能搶先曝光

跌跌不休！台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

聽新聞
0:00 / 0:00

催生奏效雲林去年新生兒近7千人暴增 將規畫增設96班幼幼班

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣去年起啟動為期兩年的萬寶龍催生計畫，成功帶動生育率，去年新生兒數逼近7千人，因應後續教育問題，縣府規畫全縣增設96班幼幼班，圖為林內國小附設幼兒園。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年起啟動為期兩年的萬寶龍催生計畫，成功帶動生育率，去年新生兒數逼近7千人，因應後續教育問題，縣府規畫全縣增設96班幼幼班，圖為林內國小附設幼兒園。記者陳雅玲／攝影

雲林縣去年起啟動為期兩年的萬寶龍催生計畫，成功帶動生育率，去年新生兒數逼近7千人，因應後續教育問題，縣府規畫全縣增設96班幼幼班，將幼幼班量能從3143人提升到4411人，增加1268人，將向國教署爭取增班所需經費。

雲林縣受人口老化、外流影響，近年人口數生不如死，每年新生兒數僅3千多人，去年祭出為期2年的生育補助加碼萬寶龍計畫，成功帶動生育率，新生兒數逼近7千人，目前仍在籍數近6千人。

因萬寶龍新生兒即將在明後年面臨就讀幼幼班（2至3歲）需求，教育處盤點全縣幼兒園現況，公立及非營利幼兒園81所、準公共幼兒園59所、私立幼兒園11所，共可提供3143名幼幼班名額。

教育處副處長林慧蓉表示，經評估後，計畫114至116學年度新增96班幼幼班，包含公立幼兒園8班、準公共幼兒園57班、私立幼兒園7班、鄉鎮市立幼兒園24班，可提供1268名就讀名額，將幼幼班量能從3143人提升到4411人。另外，斗六、斗南、崙背、北港尚有4間私立幼兒園申請設立，可望再增加就讀名額。

教育處指出，全縣有52所國小附設幼兒園，僅剩7所未設立幼幼班，配合增設幼幼班需在教室內設置廁所，且大規模增設幼幼班尚須克服人力問題，將向國教署爭取設班所需經費。

另外，因應增班需求需培育更多合格教保人員，將邀請相關大學在縣內開設幼兒園教師師資職前教育課程專班、幼兒保育相關學分課程，方便縣內教保服務人員能就近完成培育課程。

幼兒園 新生兒 生育率

延伸閱讀

雲林北港地王每坪300萬元？星巴克現址土地傳出售 房仲疑誤傳

未落實垃圾分類 雲林祭退運甚至不排除逐車檢查

雲林土庫祖傳4代百年老茶莊 國際茶賽一舉摘下2面金賞獎

天冷蒜價好…雲林蒜田被偷拔 看守黑狗竟被割喉慘死

相關新聞

船長開餐廳海陸觀光一條龍 嘉縣布袋觀光新道路

嘉義縣布袋鎮經營觀光漁筏船長陳冠魁去年成立餐廳，結合原有的海上巴士，加上美食、農特產品、伴手禮、景點及民宿等一條龍服務。...

東京國際食品展開幕 嘉義市8家業者組產業嘉義隊秀美學品牌軟實力

2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，...

催生奏效雲林去年新生兒近7千人暴增 將規畫增設96班幼幼班

雲林縣去年起啟動為期兩年的萬寶龍催生計畫，成功帶動生育率，去年新生兒數逼近7千人，因應後續教育問題，縣府規畫全縣增設96...

春季冷暖交替起霧影響空品 南市PM2.5飆高

台南市今天上午起空氣品質不差，除了多數測站的數據為紅燈警示，其中位在市中心的測站，PM2.5細懸浮微粒高達每立方公尺66...

受冷氣團影響花期延後 台南學甲蜀葵花季15日登場

受到農曆年後幾波冷氣團影響，原預計在2月底盛開的台南學甲蜀葵花，今年花期延後，連帶2025學甲蜀葵花文化節也跟著延後舉辦...

嘉義太保市民代互提罷免 黃榮利出動農會系統按戶連署罷免林淑勉

嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，市民代表會分為兩派對立，為刪除重陽敬老金、工地臨時稅等預算槓上，市長派與對立派互相提罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。