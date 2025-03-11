催生奏效雲林去年新生兒近7千人暴增 將規畫增設96班幼幼班

雲林縣去年起啟動為期兩年的萬寶龍催生計畫，成功帶動生育率，去年新生兒數逼近7千人，因應後續教育問題，縣府規畫全縣增設96班幼幼班，將幼幼班量能從3143人提升到4411人，增加1268人，將向國教署爭取增班所需經費。

雲林縣受人口老化、外流影響，近年人口數生不如死，每年新生兒數僅3千多人，去年祭出為期2年的生育補助加碼萬寶龍計畫，成功帶動生育率，新生兒數逼近7千人，目前仍在籍數近6千人。

因萬寶龍新生兒即將在明後年面臨就讀幼幼班（2至3歲）需求，教育處盤點全縣幼兒園現況，公立及非營利幼兒園81所、準公共幼兒園59所、私立幼兒園11所，共可提供3143名幼幼班名額。

教育處副處長林慧蓉表示，經評估後，計畫114至116學年度新增96班幼幼班，包含公立幼兒園8班、準公共幼兒園57班、私立幼兒園7班、鄉鎮市立幼兒園24班，可提供1268名就讀名額，將幼幼班量能從3143人提升到4411人。另外，斗六、斗南、崙背、北港尚有4間私立幼兒園申請設立，可望再增加就讀名額。

教育處指出，全縣有52所國小附設幼兒園，僅剩7所未設立幼幼班，配合增設幼幼班需在教室內設置廁所，且大規模增設幼幼班尚須克服人力問題，將向國教署爭取設班所需經費。

另外，因應增班需求需培育更多合格教保人員，將邀請相關大學在縣內開設幼兒園教師師資職前教育課程專班、幼兒保育相關學分課程，方便縣內教保服務人員能就近完成培育課程。