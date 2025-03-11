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春季冷暖交替起霧影響空品 南市PM2.5飆高

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天空品差，環保局加強營建工地現場查核。記者鄭惠仁／翻攝
台南市今天空品差，環保局加強營建工地現場查核。記者鄭惠仁／翻攝

台南市今天上午起空氣品質不差，除了多數測站的數據為紅燈警示，其中位在市中心的測站，PM2.5細懸浮微粒高達每立方公尺66微克，遠超過環境部所訂標準，24小時值35μg/m3、年平均值15μg /m3。環保局一早就啟動跨局處空汙防制指揮中心，整合資源應對，將影響減至最低。

南市環保局表示，近期受東南風影響，台南位處背風面，風速較弱，擴散條件不佳，早晚易起霧，也是春季冷熱交替氣候現象，易使得空氣品質出現惡化趨勢。今日監測顯示，近3日夜間會有起霧狀態，白天霧散後擴散稍變好，但PM2.5降幅有限，整體空氣品質會對敏感族群不健康等級，清晨短時間會達對所有族群不健康範圍內。

為減緩空汙影響，環保局強化工業汙染源管制，針對高汙染排放業者加強巡查，要求工廠降低營運負荷或採取降污措施，以及加強道路灑水與清掃，特別針對高交通流量區域及施工工地周邊，以降低懸浮微粒的影響。衛生局也提醒敏感族群，包括老年人、孩童及慢性病患者，應盡量減少戶外活動，外出時務必配戴口罩，並關閉門窗以降低汙染物進入室內的機會。

環保局表示，台南市空品不佳的狀況可能持續至周四（13日）清晨，周四午後新一波東北季風增強，擴散條件將逐漸改善，至周五起降雨機率增加，有助於提升空氣品質。提醒市民，在空氣品質轉差期間，應減少戶外劇烈運動，並記得配戴口罩，以減少空汙對健康的影響。

台南市從今天上午7時起5處測站僅善化測站是橘色警示，其他都是紅色警示，到了9時全數測站都是紅色警示，11時市中心的測站空氣品質指標 AQI數據為162，細懸浮微粒 PM2.5數據高達每立方公尺66毫克。中午12點多，除了麻豆測站是橘色警示，其他都是紅色，空氣品質仍差。

台南 環保局 空氣品質

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