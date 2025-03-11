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受冷氣團影響花期延後 台南學甲蜀葵花季15日登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
學甲蜀葵花因受到農曆年後幾波冷氣團影響，持續性低溫及春雨，導致花期延後約半個月，不過目前已陸續盛開，花季可望迎接清明兒童連假。記者萬于甄／攝影
學甲蜀葵花因受到農曆年後幾波冷氣團影響，持續性低溫及春雨，導致花期延後約半個月，不過目前已陸續盛開，花季可望迎接清明兒童連假。記者萬于甄／攝影

受到農曆年後幾波冷氣團影響，原預計在2月底盛開的台南學甲蜀葵花，今年花期延後，連帶2025學甲蜀葵花文化節也跟著延後舉辦，好在近期天氣稍微回暖，蜀葵花也陸續盛開，學甲區公所今也宣布蜀葵花文化節15日登場，邀請民眾屆時共同來賞花

蜀葵花又稱為一丈紅，植栽可長到一丈高，因此得名，學甲光華社區的蜀葵花文化節，今年邁入第12年，每年都吸引大批民眾前往賞花，更成功打響學甲成為蜀葵花故鄉的名氣。

學甲區長張明寶表示，蜀葵花原在春節前生長狀況良好，且白天天氣不錯，因此預估花期可在228連假開幕，不過，受到年後幾波冷氣團影響，持續性低溫及春雨，導致花期延後約半個月，因此今年蜀葵花節開幕也延後至15日舉辦，不過，花季約2個月，可望迎接清明兒童連假。

學甲區公所說明，今年除高聳亮麗的蜀葵花外，也精心種植火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等，紅、橙、黃、綠、紫五彩繽紛，讓花田展現多層次色彩與景觀，園區總計約2.6公頃，目前已陸續花開綻放，美麗可期。

此外，蜀葵花海園區今年也裝置LED燈，在夜間時可呈現不同的視覺效果，同時佈置在地藝術家莊銘憲設計的花燈藝術「彩鳳騰飛」、台南城市吉祥物「巷仔Niau」等，讓園區成為攝影拍照及寫生的好場所。

學甲蜀葵花文化節本周六15日登場，開幕當天有一系列體驗活動，包含限量200份的「蜀葵造型撲滿」現場DIY彩繪教學、限量80份的DIY拼貼手提袋、限量300份的打卡送紀念馬克杯等，此外也結合在地青農舉辦農漁特產展售會，內容精彩豐富，邀請民眾一起漫步花田間。

學甲蜀葵花文化節今年除高聳亮麗的蜀葵花外，同時也規畫五彩繽紛的花海及花田，更借展台南城市吉祥物「巷仔Niau」、花燈藝術作品等。展現多層次色彩與景觀。記者萬于甄／攝影
學甲蜀葵花文化節今年除高聳亮麗的蜀葵花外，同時也規畫五彩繽紛的花海及花田，更借展台南城市吉祥物「巷仔Niau」、花燈藝術作品等。展現多層次色彩與景觀。記者萬于甄／攝影
受到農曆年後幾波冷氣團影響，原預計在2月底盛開的台南學甲蜀葵花，今年花期延後，好在近期天氣稍微回暖，蜀葵花陸續盛開，學甲區公所今也宣布蜀葵花文化節15日登場，邀請民眾屆時共同來賞花。記者萬于甄／攝影
受到農曆年後幾波冷氣團影響，原預計在2月底盛開的台南學甲蜀葵花，今年花期延後，好在近期天氣稍微回暖，蜀葵花陸續盛開，學甲區公所今也宣布蜀葵花文化節15日登場，邀請民眾屆時共同來賞花。記者萬于甄／攝影

冷氣團 賞花

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