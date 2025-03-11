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嘉義太保市民代互提罷免 黃榮利出動農會系統按戶連署罷免林淑勉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民代表兩派對立，議員黃榮利今天開記者會，罷免代表林淑勉的領銜人侯文世強調文宣內容可受公評。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表兩派對立，議員黃榮利今天開記者會，罷免代表林淑勉的領銜人侯文世強調文宣內容可受公評。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，市民代表會分為兩派對立，為刪除重陽敬老金、工地臨時稅等預算槓上，市長派與對立派互相提罷免案，目前代表林淑勉、代表吳宏哲第一階段罷免都通過，進入第二階段需1500份連署書，議員黃榮利昨率農會系統按戶請人連署。

市長派以代表吳宏哲為主4人，對立派以代表林淑勉為主5人。市長派由農會體系的市民侯文世擔任領銜人，發動罷免代表林淑勉，近日發出罷免文宣，指林淑勉刪除1千元重陽敬老金、納骨塔臨時人員、每分地400元肥料補助，還反對課徵工地臨時稅。

林淑勉上周到地檢控告侯文世等人誹謗，侯今開記者會強調文宣可受公評，侯說，林淑勉曾說工地臨時稅是土匪行為，課稅會導致房價上漲，但即便現在沒課稅，房價依然飛漲，合法稅收能增加財政，提升市民福祉，希望林淑勉下台負責，已收集近千份連署書即將達標。

議員黃榮利主持記者會說，由侯文世擔任領銜人發動罷免林淑勉，第一階段150人已達標，名單送至嘉義縣選舉委員會，再來會收集第二階段連署書1500份，他透過按戶呼籲大家一起參與連署，希望罷免案盡速通過，讓太保市公所正常運作，不要再繼續空轉2年。

林淑勉說，議員黃榮利、太保市農會前總幹事黃麗貞，以及農會理監事昨晚出門按戶，讓民眾簽罷免連署書，沒必要用如此強烈手段，吳宏哲沒認真審預算，市公所提案全都同意，不合理的應把關，盡監督職責，所以她才發動罷免吳，她也開始收集吳宏哲第二階段罷免連署書，目前還在努力中。

吳宏哲說，林淑勉自己被罷免，所以她也要罷免別人，這樣是不合理的，民雄鄉今年也開始課徵工地臨時稅，大型建設旁周邊道路也需規畫鋪設，只要是好的政策，他都會在代表會支持，希望林淑勉不要為了反對而反對，阻礙太保市建設發展及市民福祉。

林淑勉也喊冤，她認為自己為市民著想，肥料補助政策應制度化，避免只有地主及代耕業者受惠，提議普發現金5千元，照顧所有士農工商，也要建立制度確保重陽敬老金長久發放，並非要將預算刪除，而是希望讓公所建立完善制度，避免後續執行糾紛。

嘉義縣太保市民代表兩派對立，市長派提案罷免代表林淑勉，議員黃榮利、前太保市農會總幹事黃麗貞昨天按戶收集連署書。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表兩派對立，市長派提案罷免代表林淑勉，議員黃榮利、前太保市農會總幹事黃麗貞昨天按戶收集連署書。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表林淑勉今天喊冤，強調自己認真審查預算，為市民著想謀取福利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表林淑勉今天喊冤，強調自己認真審查預算，為市民著想謀取福利。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表兩派對立，議員黃榮利（後排左四）今天開記者會，罷免代表林淑勉的領銜人侯文世（後排左五）強調文宣內容可受公評。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表兩派對立，議員黃榮利（後排左四）今天開記者會，罷免代表林淑勉的領銜人侯文世（後排左五）強調文宣內容可受公評。記者黃于凡／攝影

嘉義縣選舉 罷免 連署書

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