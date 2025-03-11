快訊

拒檢撞警車！副所長開槍意外擊斃女乘客無罪 警方：全力支持員警

任天堂Switch 2現身美國FCC認證網站！2大功能搶先曝光

跌跌不休！台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

桃園圓夢愛心協會捐嘉縣130台輪椅 嘉惠身障及長輩

中央社／ 嘉義縣11日電

桃園市圓夢愛心關懷協會匯集眾人之力購買130台輪椅，今天捐給嘉義輔具中心、身心障礙福利機構及團體，幫助身障朋友及行動不便長輩，嘉縣社會局長張翠瑤代表受贈。

捐贈儀式在嘉義縣政府社會局舉行，桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹及嘉義縣輔具中心、身心障礙福利機構團體代表共同出席，張翠瑤則回贈圓夢愛心關懷協會感謝狀。

張翠瑤致詞表示，桃園市圓夢愛心關懷協會長期投入社會公益，每個月都號召會員集資送暖，謝謝協會匯集167名捐款者愛心，將暖心輔具送至嘉義縣。

張翠瑤說，社會局已將輪椅妥善分配，民眾可至輔具中心媒合借用輪椅，另一部分輪椅提供機構住民使用，期盼這份愛心與善心持續循環。

謝慧謹表示，協會成立後固定舉辦「每月一愛，習慣養成」每月主題愛心活動，11年來推動134場活動，每月號召上百名好朋友響應公益，送實用物資至老年人口多的縣市，這次捐贈130台輪椅，期望改善身障朋友生活，讓大家行動更方便。

社會局表示，嘉義縣身障朋友大約有3萬7000多人、老年人超過11萬人，輔具需求量高，此次受贈社福單位包括7家身心障礙福利機構、1家身心障礙團體及嘉義縣輔具資源中心。

嘉義 愛心 輔具

延伸閱讀

嘉縣永慶高中開設AI科技特色班 招收28學生加強數據分析等能力

新竹縣表揚身障寄養家庭 自閉兒終開口互動寄養爸媽淚崩

坑洞害中風男摔落輪椅重傷 貧苦居服員判刑還被索賠

閃避臨停貨車…104歲人瑞坐輪椅被撞飛 家人忍痛拔管離世

相關新聞

船長開餐廳海陸觀光一條龍 嘉縣布袋觀光新道路

嘉義縣布袋鎮經營觀光漁筏船長陳冠魁去年成立餐廳，結合原有的海上巴士，加上美食、農特產品、伴手禮、景點及民宿等一條龍服務。...

東京國際食品展開幕 嘉義市8家業者組產業嘉義隊秀美學品牌軟實力

2025日本東京國際食品展上午在國際展示場開幕，市長黃敏惠親率8家嘉市好店業者，組成「產業嘉義隊」，參加台灣館開幕活動，...

催生奏效雲林去年新生兒近7千人暴增 將規畫增設96班幼幼班

雲林縣去年起啟動為期兩年的萬寶龍催生計畫，成功帶動生育率，去年新生兒數逼近7千人，因應後續教育問題，縣府規畫全縣增設96...

春季冷暖交替起霧影響空品 南市PM2.5飆高

台南市今天上午起空氣品質不差，除了多數測站的數據為紅燈警示，其中位在市中心的測站，PM2.5細懸浮微粒高達每立方公尺66...

受冷氣團影響花期延後 台南學甲蜀葵花季15日登場

受到農曆年後幾波冷氣團影響，原預計在2月底盛開的台南學甲蜀葵花，今年花期延後，連帶2025學甲蜀葵花文化節也跟著延後舉辦...

嘉義太保市民代互提罷免 黃榮利出動農會系統按戶連署罷免林淑勉

嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，市民代表會分為兩派對立，為刪除重陽敬老金、工地臨時稅等預算槓上，市長派與對立派互相提罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。