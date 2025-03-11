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南市國小老師廖肇瑞以「溯源菜單」獲首屆食農教育傑出貢獻獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安慶國小教師廖肇瑞（左）用行動實踐「溯源菜單」，榮獲農業部首屆國家食農教育傑出貢獻獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市安慶國小教師廖肇瑞（左）用行動實踐「溯源菜單」，榮獲農業部首屆國家食農教育傑出貢獻獎。記者鄭惠仁／攝影

台南市安慶國小教師廖肇瑞有個夢想，希望將「溯源菜單」推展到全國，讓孩子知道吃進什麼，選擇友善大地的良食，愛土地、顧健康。多年來他用行動實踐，並翻轉食農教育，榮獲農業部首屆「國家食農教育傑出貢獻獎」個人組特優獎，為全國楷模。

安慶國小校長羅智韋說，廖老師規畫設計溯源菜單及主題單元的教學、營造可食地景及廊道，讓四季五穀雜糧及蔬果在走廊向孩子傳遞天地之美；假日到市場及農漁場直播，努力搭起土地到餐桌的橋梁。還將所有心得寫在個人臉書粉絲專頁「食帶力量」，讓更多人發現食農教育是那麼簡單又有趣，也翻轉了食農教育。

「心中有個夢想，希望將溯源菜單推展到全國，甚至全世界，讓孩子知道吃進什麼，選擇友善大地的良食，愛土地、顧健康」。廖肇瑞感謝農業部、南市教育局、農業局及安慶國小提供那麼好的機會與環境，讓他能透過「吃」來分享世界的美，藉「食農教育」營造特教班與普通班學生的共融學習環境。也感謝眾多貴人的協助，才能獲此殊榮，更要感謝學生們，因為有他們，才有「溯源菜單」的誕生。

教育局長鄭新輝表示，食農教育較是市長黃偉哲重要政策之一，南市校園推動食農教育強調扎根課程，鼓勵學校串聯各區農會、青農等資源規畫校本特色課程，讓食農教育不侷限於課本，更融入學生生活經驗。

廖肇瑞為特教班教師，以土地為師推動食農教育，從土地教到人心，並以「溯源菜單」翻轉食農教育，結合自編主題，建立特教班孩子展現自信，推動全校食農教育，藉此鼓勵全市各校結合地方資源，發展出具有自我特色的學校課程，成為全國楷模。

台南市安慶國小教師廖肇瑞用行動實踐「溯源菜單」，榮獲農業部首屆國家食農教育傑出貢獻獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市安慶國小教師廖肇瑞用行動實踐「溯源菜單」，榮獲農業部首屆國家食農教育傑出貢獻獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市安慶國小教師廖肇瑞（左二）用行動實踐「溯源菜單」，榮獲農業部首屆國家食農教育傑出貢獻獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市安慶國小教師廖肇瑞（左二）用行動實踐「溯源菜單」，榮獲農業部首屆國家食農教育傑出貢獻獎。記者鄭惠仁／攝影

教育局 農業部 食農教育

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