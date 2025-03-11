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台南議會臨時會黃偉哲請假 議員不滿：地震專案報告延期等他回國

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
市議員蔡育輝今捧著一盆「金虎蘭」蘭花，暗酸市府「真唬爛」，要求臨時會0121地震因應對策及處理情形專案報告時，市府要提出確切的細節。記者萬于甄／攝影
市議員蔡育輝今捧著一盆「金虎蘭」蘭花，暗酸市府「真唬爛」，要求臨時會0121地震因應對策及處理情形專案報告時，市府要提出確切的細節。記者萬于甄／攝影

台南市議會今在新營民治議事廳開第4屆第8次臨時會，表定9點半開議，但上午10點50分議員簽到人數才順利過半，由議長邱莉莉宣布開會，不過，台南市長黃偉哲因出席東京食品展請假缺席，也引發議員不滿，直批地震說明會看不到市長，難道明天地震專案報告也看不到市長。

市議員周奕齊說，市議會臨時會去年就定案，為何今天還會發生市長黃偉哲請假的問題呢？明天要進行0121地震專案報告，這麼嚴重的事情，地方說明會沒看見市長黃偉哲就算了，臨時會專案報告市長又請假不出席，「0121地震到現在還有人住帳篷，市長知道嗎？」。

市議員蔡育輝則先捧著一盆「金虎蘭」蘭花，暗酸市府「真唬爛」，他強調，0121地震因應對策及處理情形專案報告，大家希望聽到的是市府紅、黃單各補助款項確切的金額、處理情形的細節，而非沒有解決問題的報告，那無法符合人民的期待，只是在「唬爛」。

市議員林燕祝也詢問議長邱莉莉，「市長何時向議會請假？」；邱莉莉先嘆一口氣後才回說，「3月10日」。林燕祝認為，市長黃偉哲要請假前，是否應該先與各黨團三長說明，畢竟地震後續震災處理的問題相當重要，市長一定要列席，而非直接推給副市長，這樣「非常不妥」。

針對「0121地震因應對策及處理情形專案報告」日程，台南市議會也決議延期，等待市長黃偉哲回國後，預計17日再進行專案報告。據悉，台南市長黃偉哲因出席日本東京食品展，預計本周四返台。

台南市議員周奕齊表示，市議會臨時會要針對0121地震進行專案報告，這麼嚴重的事情，地方說明會沒看見市長黃偉哲就算了，臨時會專案報告市長又請假不出席，「0121地震到現在還有人住帳篷，市長知道嗎？」。記者萬于甄／攝影
台南市議員周奕齊表示，市議會臨時會要針對0121地震進行專案報告，這麼嚴重的事情，地方說明會沒看見市長黃偉哲就算了，臨時會專案報告市長又請假不出席，「0121地震到現在還有人住帳篷，市長知道嗎？」。記者萬于甄／攝影

地震 黃偉哲

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