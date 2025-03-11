聽新聞
0:00 / 0:00
台南議會臨時會黃偉哲請假 議員不滿：地震專案報告延期等他回國
台南市議會今在新營民治議事廳開第4屆第8次臨時會，表定9點半開議，但上午10點50分議員簽到人數才順利過半，由議長邱莉莉宣布開會，不過，台南市長黃偉哲因出席東京食品展請假缺席，也引發議員不滿，直批地震說明會看不到市長，難道明天地震專案報告也看不到市長。
市議員周奕齊說，市議會臨時會去年就定案，為何今天還會發生市長黃偉哲請假的問題呢？明天要進行0121地震專案報告，這麼嚴重的事情，地方說明會沒看見市長黃偉哲就算了，臨時會專案報告市長又請假不出席，「0121地震到現在還有人住帳篷，市長知道嗎？」。
市議員蔡育輝則先捧著一盆「金虎蘭」蘭花，暗酸市府「真唬爛」，他強調，0121地震因應對策及處理情形專案報告，大家希望聽到的是市府紅、黃單各補助款項確切的金額、處理情形的細節，而非沒有解決問題的報告，那無法符合人民的期待，只是在「唬爛」。
市議員林燕祝也詢問議長邱莉莉，「市長何時向議會請假？」；邱莉莉先嘆一口氣後才回說，「3月10日」。林燕祝認為，市長黃偉哲要請假前，是否應該先與各黨團三長說明，畢竟地震後續震災處理的問題相當重要，市長一定要列席，而非直接推給副市長，這樣「非常不妥」。
針對「0121地震因應對策及處理情形專案報告」日程，台南市議會也決議延期，等待市長黃偉哲回國後，預計17日再進行專案報告。據悉，台南市長黃偉哲因出席日本東京食品展，預計本周四返台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言