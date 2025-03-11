聽新聞
0:00 / 0:00
每逢假日上萬遊客湧入找無停車位 古坑綠色隧道將增闢停車場
雲林縣古坑綠色隧道是國內知名觀光景點，去年有170萬遊客造訪，但周邊停車空間嚴重不足，假日經常可見違規停車、交通打結等亂象，縣府計畫租用台糖土地增闢收費停車場，預估可容納600輛停車格，因涉及用地變更及地上物補償，預計明年底前完工。
綠色隧道是雲林縣熱門景點之一，根據交通部觀光署統計，綠色隧道去年吸引170萬名遊客造訪，古坑鄉長林慧如表示，每逢假日單日約有一至二萬名遊客量，但周邊僅一處委外經營的公有停車場，僅能容量71輛小客車停放，另有3處私人收費停車場，但空間仍不足，且沒有遊覽車停車位，因此常發生交通打結亂象，增闢停車空間有其必要。
雲林縣交通工務局為紓解綠色隧道停車空間嚴重不足問題，計畫在古坑驛站對面租用台糖土地(面積概估18400平方公尺)，變更成交通用地並闢建停車場，預估可提供600輛小客車停放。
交通工務局副局長廖珉鋒表示，該塊土地部分現由台糖出租給農民種植柑橘類作物，部分為環保造林，須依規定辦理補償，預估開發金額約3798萬元，每年土地租金49.5萬元，因闢建停車場，應辦理興辦事業計畫變更土地變更編定相關程序，相關期程約需18個月，預計明年底前完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言