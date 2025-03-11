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每逢假日上萬遊客湧入找無停車位 古坑綠色隧道將增闢停車場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑綠色隧道是國內知名觀光景點，去年有170萬遊客造訪，但周邊停車空間嚴重不足。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑綠色隧道是國內知名觀光景點，去年有170萬遊客造訪，但周邊停車空間嚴重不足。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑綠色隧道是國內知名觀光景點，去年有170萬遊客造訪，但周邊停車空間嚴重不足，假日經常可見違規停車、交通打結等亂象，縣府計畫租用台糖土地增闢收費停車場，預估可容納600輛停車格，因涉及用地變更及地上物補償，預計明年底前完工。

綠色隧道是雲林縣熱門景點之一，根據交通部觀光署統計，綠色隧道去年吸引170萬名遊客造訪，古坑鄉長林慧如表示，每逢假日單日約有一至二萬名遊客量，但周邊僅一處委外經營的公有停車場，僅能容量71輛小客車停放，另有3處私人收費停車場，但空間仍不足，且沒有遊覽車停車位，因此常發生交通打結亂象，增闢停車空間有其必要。

雲林縣交通工務局為紓解綠色隧道停車空間嚴重不足問題，計畫在古坑驛站對面租用台糖土地(面積概估18400平方公尺)，變更成交通用地並闢建停車場，預估可提供600輛小客車停放。

交通工務局副局長廖珉鋒表示，該塊土地部分現由台糖出租給農民種植柑橘類作物，部分為環保造林，須依規定辦理補償，預估開發金額約3798萬元，每年土地租金49.5萬元，因闢建停車場，應辦理興辦事業計畫變更土地變更編定相關程序，相關期程約需18個月，預計明年底前完工。

雲林縣古坑綠色隧道是國內知名觀光景點，去年有170萬遊客造訪，但周邊停車空間嚴重不足。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑綠色隧道是國內知名觀光景點，去年有170萬遊客造訪，但周邊停車空間嚴重不足。記者陳雅玲／攝影

停車場 古坑 綠色隧道

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