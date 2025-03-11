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影／獅子會上山下海檢測偏鄉視力 鄉間兒童視力惡化…

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
獅子會舉辦檢測偏鄉視力發表會，發現鄉間視力也嚴重惡化。記者周宗禎／攝影
獅子會舉辦檢測偏鄉視力發表會，發現鄉間視力也嚴重惡化。記者周宗禎／攝影

獅子會300E-1區今天在台南善化舉辦「獅心有愛 展新視界」免費視力篩檢成果發表會。說明去年九月到今年1月共檢測近800民眾視力。發現視力不良狀況依然非常嚴重，台南左鎮國小當地青山綠水，但是51名學童竟然已經有21人視力不良必須矯治。

維護視力教育及行動委員會主席陳靚蔚表示，除了視力檢測，還規畫贈送點字機給20多名需要的人。目前提供眼壓、屈光度等各種檢測、眼底照相甚至最新的電腦斷層。

善化區長譚乃澄感謝獅子會不僅投入大量人力物力，還引進價值600萬視力檢測儀器。希望獅子會能夠多辦幾場，在善化區造福民眾，區公所能夠配合的部分一定全力配合。

成果發表請來台灣視力關懷照護協會主委張呂章、國際獅子基金會LCIF信託理事江達隆達等外賓見證。陳靚蔚表示，3C產品已是不可或缺生活用品，過度不當使用可造成高度近視、早發性老花眼、乾眼症、白內障、黃斑部等病變。

陳靚蔚表示，尤其近視是很常見慢性病，可預防、可控制，但因太常見，容易被忽略，如何運用有限資源創造最高效益，有想法即開始接洽台南市驗光師公會設計視力闖關遊戲，發現學童視力的不佳，透過闖關遊戲做衛教宣導。

獅子會國際理事江達隆表示，家人視力都不好，讓他體認視力保護的重要。當初向國際總會申請經費補助，總會疑問台灣已經是已開發國家，為什麼還要申請這麼高補助？他說明台灣山區、海邊偏遠地區還是有很多孩子沒有被照顧到，才爭取到協助。

獅子會台灣總會表示，視力巡迴檢測車設備能方便檢測且AI判讀快速，巡迴300-1區雲嘉南縣市，要讓視力維護觀念從小扎根。為幼兒設計視力闖關遊戲、也為國中小學童儀器檢查，推展至社區成人眼底照相、斷層掃描，任何檢查都經由國家考試合格驗光師執行。

獅子會舉辦檢測偏鄉視力發表會，發現鄉間視力也嚴重惡化。記者周宗禎／攝影
獅子會舉辦檢測偏鄉視力發表會，發現鄉間視力也嚴重惡化。記者周宗禎／攝影
獅子會舉辦檢測偏鄉視力發表會，發現鄉間視力也嚴重惡化。記者周宗禎／攝影
獅子會舉辦檢測偏鄉視力發表會，發現鄉間視力也嚴重惡化。記者周宗禎／攝影
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獅子會舉辦檢測偏鄉視力發表會，發現鄉間視力也嚴重惡化。記者周宗禎／攝影
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台南 獅子會 視力

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