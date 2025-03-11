濃霧特報、空品差 嘉義春天劇烈天氣溫度變化大午後熱如暑

春天劇烈天氣，氣象署發布，嘉義凌晨濃霧特報，又因高壓迴流，環境風場轉為東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差汙染物累積南部，嘉義市空氣品質從清晨6點惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。

嘉義氣象局說，因水氣、輻射冷卻影響，凌晨1時30分出現濃霧，氣象署發布濃霧特報，提醒開車小心，另天氣回溫，預測午後高溫來到攝氏29度，民眾注意劇烈天氣變化。

環保局說，清晨6時多空品ＡＱＩ達紅色警示，立即採取跨局處針對各汙染排放源啟動應變措施，雲嘉嘉南及高雄聯防空汙，防紅害空汙汙措施包括：通報前24大公私場所汙染防制設備確實操作，並抽查操作情形；要求30大重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃，稽查營建工地。

通報餐飲業者油煙防制設備確實操作，現場抽查業者油煙防制設備操作情形；加強車輛管制，包括執行機車未定檢巡查、機車及柴油車車牌辨識、柴油車目視判煙；加強洗街車道路洗街作業；協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放；協查通報露天燃燒案件及啟動緊急醫療網，通知各急救責任醫院關注COP或氣喘個案是否增加。