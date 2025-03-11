阿里山奮起湖守護天使91歲瑞士修女吳麗芝辭世 愛人愛台灣精神永存

曾在台灣服務超過半個世紀天主教聖神婢女傳教會（簡稱聖神會）瑞士籍修女吳麗芝，3日在德國聖神會院，回歸天家，享壽91歲。聖神會臉書公布修女辭世消息，曾接受修女幫助友人教友，紛紛表達懷念感恩，修女曾在嘉縣阿里山區奮起湖服務，不僅是醫者，更是安慰者、陪伴者，用生命見證基督的愛。

修女吳麗芝曾在基隆，早年聖神會在新竹開設的若瑟診所以及奮起湖服務。聖神會感謝修女對台灣愛與奉獻，後天聖言會神父將帶教友和修女好朋友們，在奮起湖天主堂獻上對修女的追思和感恩，追思彌撒時間3月13日晚上7時15分。

出身奮起湖青年陳岱聲，9年前返鄉創「奮起福」品牌米餅，打出知名度，陳岱聲臉書追思修女說，「吳修女來自瑞士，將半個多世紀的歲月奉獻給台灣及阿里山，謝謝修女愛與奉獻，深深刻印在台灣這片土地上，謝謝您為山區無私的奉獻，照顧著有需要的人，成為許多人的祝福。

陳岱聲說，在奮起湖，修女不僅是醫者，更是安慰者、陪伴者，還記得小時候不小心撞到了頭，流很多血，就是修女小心的為我包紮，在山區資源匱乏的時代，帶來了穩定與平安。

吳麗芝修女把一生最寶貴的青春歲月，全奉獻在台灣上，直到滿頭華髮，在台灣服務超過52年，1992年被派到奮起湖，她擁有醫療專業及國際紅十字會接生證書，除傳教還發揮專長深入嘉縣山區部落照護病患、關懷弱勢，從未間斷。