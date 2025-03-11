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阿里山奮起湖守護天使91歲瑞士修女吳麗芝辭世 愛人愛台灣精神永存
曾在台灣服務超過半個世紀天主教聖神婢女傳教會（簡稱聖神會）瑞士籍修女吳麗芝，3日在德國聖神會院，回歸天家，享壽91歲。聖神會臉書公布修女辭世消息，曾接受修女幫助友人教友，紛紛表達懷念感恩，修女曾在嘉縣阿里山區奮起湖服務，不僅是醫者，更是安慰者、陪伴者，用生命見證基督的愛。
修女吳麗芝曾在基隆，早年聖神會在新竹開設的若瑟診所以及奮起湖服務。聖神會感謝修女對台灣愛與奉獻，後天聖言會神父將帶教友和修女好朋友們，在奮起湖天主堂獻上對修女的追思和感恩，追思彌撒時間3月13日晚上7時15分。
出身奮起湖青年陳岱聲，9年前返鄉創「奮起福」品牌米餅，打出知名度，陳岱聲臉書追思修女說，「吳修女來自瑞士，將半個多世紀的歲月奉獻給台灣及阿里山，謝謝修女愛與奉獻，深深刻印在台灣這片土地上，謝謝您為山區無私的奉獻，照顧著有需要的人，成為許多人的祝福。
陳岱聲說，在奮起湖，修女不僅是醫者，更是安慰者、陪伴者，還記得小時候不小心撞到了頭，流很多血，就是修女小心的為我包紮，在山區資源匱乏的時代，帶來了穩定與平安。
吳麗芝修女把一生最寶貴的青春歲月，全奉獻在台灣上，直到滿頭華髮，在台灣服務超過52年，1992年被派到奮起湖，她擁有醫療專業及國際紅十字會接生證書，除傳教還發揮專長深入嘉縣山區部落照護病患、關懷弱勢，從未間斷。
移民署前副署長何榮村曾在2010年12月31日南下嘉義，到奮起湖天主堂拜會吳麗芝及德國籍鄧迪德2位修女，為吳修女慶生，致贈總統府「中華民國精彩100」胸章禮盒，感謝2位修女為台灣默默奉獻一生，提供弱勢照顧服務。吳修女臉上總是帶著笑容，說一口流利的中文及台語，和山區居民建立如同家人的深厚情誼，她自稱是台灣的原住民，把一生奉獻給台灣。
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