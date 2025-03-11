影／懸空火球出現嘉市中央噴水圓環 懸日媲美曼哈頓

嘉義市「期間限定美景」再+1！絕美的「懸日」景象昨天黃昏出現，許多民眾在民主聖地地標、中央噴水圓環，掌握短短20分鐘，澄黃夕陽緩緩西下良機，拿手機拍下矗立噴水池的日治時期嘉農棒球球ＫＡＮＯ投手吳明捷銅像，投出「懸日火球」美麗情景，民眾大呼「好美好棒喔！」

根據中央氣象署懸日預報，嘉市西區民族路（文化路以西），除昨天，今明2天黃昏下午5時41分至6時01分，在文化路以西還能欣賞到夕陽落入高樓之間，媲美「曼哈頓懸日」般的美景，市府說，懸日景象雖不少見，但只有在棒球原鄉嘉義市，能拍攝到。

氣象署預報，這幾天天氣晴朗，是賞花、觀賞懸日好日子，昨天黃昏，許多民眾站在中央噴水圓環旁路邊，拿手機對準投手吳明捷銅像，投出「懸日火球」美麗情景，按下相機按鈕，有人開心自拍留下美景。

市府說，想欣賞絕美「曼哈頓懸日」不用出國，在嘉市就能一睹難得一見的美景。嘉市棋盤式的街道分布和紐約曼哈頓相似，創造觀測懸日美景的絕佳位置。

觀賞懸日地點除中央噴水圓環，還包括垂楊路近崇文國小的天橋，可欣賞到澄黃夕陽逐漸日落在車水馬龍的街道盡頭的美景；市府提醒，往年懸日時段吸引許多攝影高手到嘉市朝聖，民族路、中山路等朝西道路都可看到攝影的人潮。