國際蘭展人氣旺 民怨停車混亂

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展正在台南後壁區舉行，8日首天入園人次比去年多3倍，卻有不少人反映停車規畫混亂，沿途都是路邊隨意停車，告示牌指引也不清等問題；南市府回應，已進行改善措施，確保後續展期交通順暢。

南市府指出，蘭展大會迅速開檢討會議，針對交通指引，已在主要路口引導，並增設更顯眼的指示牌，標示停車區、會場動線及各重要設施位置，另協調警方與交通單位，加強交通管制與疏導。

國際蘭展今年集中回到後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區舉行，首日邀請女性免費參觀，成功帶動人潮，近4.5萬人次入園，9日入園2.2萬人次，昨為開幕後第1個上班日，依舊有大批遊客排隊購票，截至下午2點也已1.2萬人次。

許多民眾對展覽內容給予好評，直呼「花好美」、「看見台灣的培育技術」，不過有人在臉書貼文說，停車規畫極為混亂，沿途都是路邊隨意停車；也有人認為告示牌指引不清晰，許多長者要離開，跟著人群卻排錯隊伍，影響觀展體驗。

市議員蔡育輝認為，每年蘭展由台灣蘭花產銷發展協會負責，所遇到的問題大同小異，不外乎停車空間不足、流動廁所數量少等。

南市府也說，蘭展大會將與園區業者密切協調、檢討交通動線與停車管理方式，並優化停車區域管理，也隨時更新交通與停車資訊。