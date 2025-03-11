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垃圾車分類不實 雲縣加強抽查

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣環保局為有效加強垃圾分類，去年9月起祭出退運機制，同輛垃圾車1月內3次分類不實罰禁運30天，因多個鄉鎮出現違規，避免影響垃圾清運調度，日前縮短為禁運5天，又發生違規3次挨罰；縣府表示，加強違規未改善鄉鎮市的垃圾抽查比率。

環保局長張喬維說，垃圾車違規多以夾帶廚餘、寶特瓶，還有較具爭議性的物品例如棉被、枕頭、樹枝等為多，違規情況若沒改善，不排除全面稽查。

依據雲林縣垃圾進場管制規定，垃圾分類不實將退運，同車次1個月內2度違規禁運7天、違規3次將禁運30天，今年春節後，多個鄉鎮被禁運7天、甚至有將被禁30天，導致垃圾清運調度出現困難，環保局與焚化處理廠協商修改規定成2次違規禁運2天、3次違規禁運5天，如果夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物，則禁運7天。

但新規定上路僅一周，口湖鄉仍有同垃圾車違規3次被禁運5天，為此鄉公所上周在臉書公告，鄉內清運垃圾中含有大量可回收物、廚餘，及棉被、竹蓆等大型物品，甚至還有水泥塊，籲鄉民落實垃圾分類。

「垃圾是人製造出來的，要由人解決」，縣議員張維崢認為，不該擔心影響垃圾清運而放寬退運規定，縣府應對分類容易混淆的項目加強宣導，也落實垃圾清運相關規定，民眾要有危機感，才不會再發生垃圾危機。

環保局也表示，近日公布最新垃圾分類準則，今年會持續推動家用廚餘機推廣補助，預計上半年公布補助辦法，另，許多民眾將動物屍體當成垃圾丟棄，也將擬定補助火化辦法。

垃圾分類 廚餘機 環保局長

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