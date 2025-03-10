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黃敏惠攜「我嘉的伴手禮」赴東京食品展 金蔥鵝油拌飯禮盒國際亮相

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠率市府團隊與8家嘉市好店業者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率市府團隊與8家嘉市好店業者合影。圖／嘉義市政府提供

2025東京國際食品展明天起於Tokyo Big Sight東京國際展示場，展開為期4日的盛大展覽會；嘉義市長黃敏惠領軍8家「嘉市好店」業者以「我嘉的伴手禮」赴日。黃敏惠表示，今年以金蔥鵝油拌飯禮盒帶上國際，包含3家「嘉市好店」結合也是雞肉飯的升級版。

黃敏惠表示，嘉義市以雞肉飯聞名，今年帶來「雞肉飯的升級版」，「我嘉的伴手禮」—嘉義市金蔥鵝油拌飯禮盒（Chiayi City Goose Oil Mixed Rice Gift Box）。禮盒集結了「湯城鵝行」、「義興嘉釀」和「三光米公司」等3家「嘉市好店」，產品用台灣產紅蔥頭與鵝油混搭出的「金蔥鵝油」，具有濃郁的黑豆香氣、鹹香甘醇的「厚味油膏」，一起拌入優質的台農82號米飯，絕對是獨嘉風味。

黃敏惠表示，明天在誠品生活日本橋店就能試吃到「升級版雞肉飯」-金蔥鵝油拌飯的好滋味。繼去年度「皇鶴蜂蜜」成功上架誠品生活後，今年湯城鵝行、義興嘉釀以及奮起福等3家品牌產品也通過日本檢驗，將一同於誠品生活開賣，讓全世界都能品嚐到獨嘉的好風味。

市府建設處表示，東京參展的8家「嘉市好店」，有組成金蔥鵝油拌飯禮盒的養鵝人家第三代「湯城鵝行」、傳承70年的好風味「義興嘉釀」，以及承載北回歸線23.5度的豐饒滋味和最優質的台農82號米的三光米公司，還有登上Netflix台灣小吃的「林聰明沙鍋魚頭」經典沙鍋菜湯底及新作聰明爆米花。「里響咖啡」以阿里山日出為設計理念推出「日出款」咖啡。「聖保羅烘焙花園」的阿里山Q餅及起士Q餅。「奮起福米餅」香蕉米牛奶，及人氣點心的火龍果紅薏仁米磚。「皇鶴蜂蜜」，研發8種不同風味，透過積木瓶造型及精緻的禮盒設計，成為造訪嘉義市旅客必買的伴手禮。

另團隊回訪千葉縣富津市，拜訪高橋恭市市長，交流產業、觀光、旅遊等文化議題；適逢嘉頌重奏團與世界知名東京佼成管樂團在東京合作錄製專輯，市長黃敏惠將前往探班，見證這一場美好的管樂交流合作。

嘉義市長黃敏惠（左二）、嘉義縣長翁章梁（右二）參與台灣館展前記者會的縣市首長及代表合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）、嘉義縣長翁章梁（右二）參與台灣館展前記者會的縣市首長及代表合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）高高舉起力推「升級版雞肉飯」-嘉義市金蔥鵝油拌飯禮盒。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）高高舉起力推「升級版雞肉飯」-嘉義市金蔥鵝油拌飯禮盒。圖／嘉義市政府提供

東京 禮盒 黃敏惠

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