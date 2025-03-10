雲林北港地王每坪300萬元？星巴克現址土地傳出售 房仲疑誤傳

座落在雲林縣北港鎮華南路的星巴克現址土地，昨天傳出地主有意出售，1份從台北傳出的房仲宣傳單，指該地約115坪要賣3.5億元平均每坪高達約300萬元，消息傳出被指是北港「新地王」，但在地房仲業者認為「每坪300萬元」應屬誤傳，實價每坪約70萬元才是行情。

北港鎮華南路的北港糖廠一帶，多年來包括麥當勞、肯德基、寶雅、家樂福、秀泰及星巴克等知名連鎖店均在此路段設點，名店聚集，且鄰近的北港轉運站、產業園區等大型建設將陸續開發，使該區被視為北港的新蛋黃區，地價扶搖直上，新推建案也頗為搶手。

昨天在部分網路社群，傳出「星巴克將出售？」並附有一張北部的房仲宣傳單，除印有北港星巴克外觀，也以北港媽祖連鎖品牌店面為題，並以台積電建廠效益潛力（嘉義）、北朝天宮集客效力、全球知名連鎖店承租、台糖文創園區加持，強調該土地的投資潛力。

這項房仲文宣指有一筆115.9坪的土地將賣3.5億元，核算下來每坪高達近300萬元，堪比台北陶朱隱園、帝寶的地價，創下雲林有史以來的天價，引起議論。

不過據了解，房仲文宣所指的這筆土地，是國內一家知名的火鍋連瑣店負責人（雲林人）所有，目前部分土地於約5年前承租給星巴克，如何傳出賣地，且以天價價格出售，據北港地地房仲業者指出，該地地主為火鍋連瑣店所有，總面積約500坪才對，是否有意出售其中部分土地，就不得而知。