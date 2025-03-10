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台南鹿耳門媽文物館動土大典 媽祖信仰傳承新里程碑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

「正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館」9日舉行興建動土大典，臺南市長黃偉哲應邀出席，與主委鄭深池及來自各地的宮廟、信眾共同見證歷史性的一刻，文物館的興建象徵著鹿耳門媽祖信仰文化的傳承與發展，也將為臺灣宗教文化的保存與推廣邁出重要一步。

正統鹿耳門聖母廟歷史悠久，淵源可追溯至明鄭時期。當年鄭成功驅逐荷蘭殖民者後，在鹿耳門嶼設立戰略據點，並奉祀媽祖，祈求航行平安與將士安康。數百年來，鹿耳門地區的媽祖信仰深植人心，成為臺灣媽祖信仰的重要據點。為進一步推動宗教文化與歷史精神的傳承，鹿耳門媽文物館的興建是聖母廟近期的重要計畫之一，並與五百羅漢殿、大旗桿工程同步進行。這三大建設將共同提升廟宇文化的深度與內涵，展現媽祖信仰的莊嚴與神聖。

正統鹿耳門聖母廟表示，鹿耳門媽文物館將座落於玉皇殿正後方，建築氣勢磅礡，總寬82.5公尺（含屋簷）、高度37.5公尺，縱深30公尺，每層樓建坪約600多坪，總建坪達3,883坪，規劃地下一層、地上五層。館內將設置文物展示區、宗教文化研究中心、多媒體互動體驗區、教育講堂及藝術展演空間，並結合現代科技與藝術，打造文化與信仰交流的核心據點。

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信仰 媽祖 文物

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