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海軍敦睦艦隊抵臺南安平商港 3/9-10開放登艦參觀

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

海軍「敦睦遠航訓練支隊」9日抵達臺南安平商港，展開國內航訓的第二站，今年除了開放532磐石軍艦（油彈補給艦）及1207武昌軍艦（康定級飛彈巡防艦）兩艘軍艦外，臺南市長黃偉哲特地向海軍爭取增派623沱江級武江艦，並增設20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車、紅雀無人機等裝備陳展，希望帶給臺南市民一個豐富的國防知性饗宴。

臺南市長黃偉哲表示，海軍敦睦艦隊是海軍重要的宣傳艦隊，展現出海軍精良的訓練與裝備，希望透過艦艇開放參觀，讓民眾近距離接觸海軍，了解海軍的任務和功能，期待兩日開放登艦參觀的活動，提升全民國防意識，讓國人更了解海軍保家衛國的訓練成果。

南市府補充，114年「敦睦遠航訓練支隊」3/9-3/10兩日開放民眾登艦參觀，並安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊舉行1小時表演。活動兩日於停泊港有各式攤位，包括郵局「i 郵箱」行動郵車、府城美食、農特產品等市集，好玩好吃又豐富。

聚傳媒

海軍 臺南 軍艦

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