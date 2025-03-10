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未落實垃圾分類 雲林祭退運甚至不排除逐車檢查

中央社／ 雲林縣10日電

為垃圾減量、落實分類，雲林縣環保局今年祭出垃圾退運機制，口湖、麥寮等鄉鎮曾因違規2次被禁運7天，環保局於二月底調整禁運天數，並說重話，再不改善不排除逐車檢查。

依據雲林縣垃圾進場管制規定，垃圾分類不實將退運，同一車次一個月內2度違規禁運7天、違規3次將禁運30天，今年春節過後，已有多鄉鎮被禁運7天，甚至有鄉鎮將被禁運30天，嚴重影響垃圾清運。

因此，環保局經與焚化處理廠協調後，從上週起更改成2次違規禁運2天、3次違規禁運5天，若夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物則禁運7天；新規上路1週，口湖鄉已有1車違規3次，被禁運5天。

雲林縣口湖鄉公所上週在臉書（Facebook）貼文，近期鄉內發生垃圾運至焚化爐，發現垃圾中含有大量可回收物（寶特瓶、鐵罐）、廚餘及大型物品（棉被、竹蓆），導致垃圾被焚化爐暫停入廠，麻煩鄉親們做好垃圾分類，以免垃圾無處可去。

口湖鄉長李龍飛今天告訴中央社記者，鄉公所將逐步加強強度，先透過社區、村辦與校園宣導垃圾不落地及資源回收，接下來將破袋稽查。

雲林縣環保局長張喬維表示，垃圾車違規多以夾帶廚餘、寶特瓶，及較具爭議性物品，例如棉被、枕頭、樹枝等廢棄物，垃圾夾帶廚餘嚴重問題，今年將持續推動家用廚餘機推廣補助，預計上半年度會公布補助辦法；另外，有許多民眾將動物屍體當成垃圾丟棄，未來也將擬定補助火化辦法。

張喬維表示，將於近日公布最新垃圾分類準則，未來垃圾分類違規若未改善，將加重鄉鎮垃圾抽查比例，不排除逐車檢查。

口湖鄉 廚餘機 環保局長

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