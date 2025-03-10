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阿里山花季暨森旅季開鑼 31種櫻花品種漸綻放

中央社／ 嘉義縣10日電

阿里山花季今天開鑼，林業署嘉義分署說，31種櫻花品種將逐一盛開，為山林增添繽紛色彩。欲前往阿里山賞花的遊客，可把握3月至4月這段時間，體驗阿里山繽紛多彩的春日盛景。

林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資管理處今天在阿里山國家森林遊樂區共同宣告今年度花季正式展開，同時啟動2025阿里山四季「森旅季」系列活動。

林業署嘉義分署發布新聞稿表示，為打造阿里山花季多元感官的嶄新體驗，今年特別邀請國際知名表演團體「Eye Catching Circus 創造焦點」在阿里山國家森林遊樂區獻藝。表演者們的身軀宛如森林精靈般與自然環境完美融合，編織出一幅幅迷幻超現實的場景。

林業署嘉義分署長張岱說，阿里山國家森林遊樂區內擁有山櫻花、霧社櫻、唐實櫻、琉球緋寒櫻、阿龜櫻、染井吉野櫻等多達31種櫻花品種，目前山櫻花、琉球緋寒櫻、霧社櫻與阿龜櫻盛開，為山林增添繽紛色彩。眾所矚目的櫻王染井吉野櫻預估於3月中旬後盛開。

除了豐富的櫻花品種外，民眾在園區內陸續可欣賞到白木蘭、紫玉蘭、台灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉，這些美麗花朵將接力開花至4月底。

張岱表示，近年來友善生態與親近山林的旅行型態蔚為風潮，因此規劃阿里山「森旅季」系列活動，今天由「春，櫻與音的對話」以小火車在森林裡展開流動藝術之旅揭開序幕。

另外，「夏，星空電影院」將帶領民眾體驗在巨木環繞的森林環境下觀賞電影；「秋，小森秘境探遊」則將揭開高海拔人文地景秘境，領略歷史建築的風華；「冬，森療逐光旅行」則由職人領路，在楓紅之間逐光攝影，收藏阿里山瞬間詩意。

張岱說，這四款療癒身心的森林旅行，創造小森時光裡的新體驗與獨特魅力，歡迎有興趣的民眾關注「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲專頁、IG「阿里山四季提案」及下載「森遊阿里山APP」，提早規劃一整年阿里山的森林旅行。

嘉義 櫻花 阿里山

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