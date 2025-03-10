快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

泡泡龍患者就醫到就業艱難 成大USR計畫要他們的天賦被看見

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
泡泡龍病人的皮膚極為脆弱必須妥善照顧。圖／成大提供
泡泡龍病人的皮膚極為脆弱必須妥善照顧。圖／成大提供

罕見遺傳性表皮分解性水皰症，也是俗稱的「泡泡龍」，根據衛福部通報統計，泡泡龍病人目前約有150位，其中有超過3分之2居住在中南部地區，國立成功大學今年起以3大策略，將推動全方位支持網絡，希望讓泡泡龍病友的天賦被看見，同時也讓他們活出自己的價值。

成大國際傷口修復與再生中心特聘教授湯銘哲表示，成大醫院在2020年開設全國唯一的「泡泡龍暨皮膚罕見疾病特別門診」，每月服務超過45人，但光有醫療是不夠的，病友需要的是全人的照護，包括心理支持、社會參與，甚至是自我實現的機會。

成大提到，目前在衛福部通報的泡泡龍患者約有150位，但依照盛行率推估，實際人數可能近500名，健保雖提供醫療給付，但治療與照護費用以及疾病所涉及就醫、就學、就業等問題，往往是整個家庭的挑戰與重擔。

成大團隊今年提出「從診間到人間：泡泡龍族群的生命款待」大學社會責任實踐計畫，透過3大策略以3年的時間，為泡泡龍病友編織一張全人照護網絡，其中，包含連結社會企業，將病友的創作轉化為商業價值，也讓病友的天賦被看見，透過自己的創作獲得收入，建立永續的商業模式。

此外，成大將著手設立亞洲首個「泡泡龍之家」，成為醫學教育基地和創意工作坊，並打造罕見疾病專長微學程，鏈結心理諮商領域學生，透過社區實習方式走入泡泡龍罕病族群；目標是以成大為基礎，建構可以擴及各地泡泡龍病友的在地服務網絡。

「我最大的願望，是能夠自己賺錢養活自己。」去年一名泡泡龍病人在泡泡龍共創藝術展開幕時說。成大團隊也強調，希望透過產業鏈結、創新服務，讓泡泡龍病友不只是被照顧的對象，而是恢復本是社會中活躍的一員，不僅僅是醫療服務的提供，更是一種生命價值的實現。

成大表示，泡泡龍病人的皮膚極為脆弱，稍微摩擦就會起水泡形成傷口。圖／成大提供
成大表示，泡泡龍病人的皮膚極為脆弱，稍微摩擦就會起水泡形成傷口。圖／成大提供
成大醫院在2020年開設全國唯一的「泡泡龍暨皮膚罕見疾病特別門診」，成大團隊今年也將以USR計畫，為泡泡龍推動全人照護網絡。圖／成大提供
成大醫院在2020年開設全國唯一的「泡泡龍暨皮膚罕見疾病特別門診」，成大團隊今年也將以USR計畫，為泡泡龍推動全人照護網絡。圖／成大提供

成大醫院 泡泡

延伸閱讀

成大單車節連續舉辦2天 提供大學科系探索和升學指南

2025年最佳大學品牌力揭曉 台大居榜首、這校連兩年成前十強唯一私校

成大實驗室培養出上百種高品質單晶 一年四度登上國際頂尖期刊

成大副校長被爆出軌 妻「揪4疑雲」力挺清白：他被設計了

相關新聞

看準職棒商機 易遊網攜手中信兄弟首賣大巨蛋VIP席位

2024年第三屆世界棒球12強賽，台灣擊敗南韓、美國、日本等世界棒球強權首度奪冠，將全民瘋棒球的熱潮推向頂峰，今年中華職...

泡泡龍患者就醫到就業艱難 成大USR計畫要他們的天賦被看見

罕見遺傳性表皮分解性水皰症，也是俗稱的「泡泡龍」，根據衛福部通報統計，泡泡龍病人目前約有150位，其中有超過3分之2居住...

北捷列車通勤發異音...上班族被迫轉車 車輛送機廠

北捷板南線忠孝復興站今天上午8點37分，一輛捷運列車異常，導致乘客被迫下車。北捷表示，推進設備異常，處理時間約3分半，異...

棄置有害廢棄物不法獲利3868萬 高雄業者所得全數沒收

環境部指出，近期與橋頭地方檢察署及內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊南區中隊，結合台南市、高雄市、屏東縣政府環保局查獲...

牙周病導致齒槽脊破損 醫：預防勝於治療

台南一名50多歲婦人因近期出現牙疼症狀，且牙齒還有大幅度的晃動感，至奇美醫院就醫檢查，驚覺是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，牙...

全聯「歐樂B促銷」無法出貨民眾申訴消基會 再提3補償方案

去年10月全聯福利中心推出了歐樂B促銷組合，包含「歐樂B動感潔柔電動牙刷和抗敏護齦牙膏6支」，活動折扣後的驚爆價為317...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。